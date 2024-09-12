Звезды "Динамо" выросли в цене, лидер "Шахтера" на коне: самые дорогие футболисты УПЛ сейчас

Футбольный статистический портал Transfermarkt обновил данные о футболистах, играющих в УПЛ. Самый большой прогресс за последние полгода показали футболисты "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transfermarkt .

Полузащитник Николай Шапаренко подорожал на 1 млн евро и теперь оценивается в 10 млн – это лучший результат среди прибавивших в цене.

Далее следуют его одноклубники. Владимир Бражко (+2 млн – до 7 млн евро) и Владислав Кабаев (+1,2 до 3 млн евро), а также защитник Тарас Михавко (+0,7 до 1,5 млн евро) и форвард Эдуардо Герреро (+0,7 до 2,5 млн евро).

Среди игроков "Шахтера" увеличилась рыночная стоимость у голкипера Кирилла Фесюна (+0,6 до 2,5 млн евро). Также подорожали вингеры Александр Назаренко из "Полесья" (+0,5 до 1,2 млн евро) и Илья Квасница из "Руха" (+0,5 до 3 млн евро).

Впрочем, несмотря на массовый "динамовский" прогресс, в общем зачете лидируют игроки "Шахтера". "Горняки" расположились на четырех верхних ступеньках списка и имеют девять представителей в топ-13 наиболее ценных игроков УПЛ.

Топ-13 самых дорогих игроков УПЛ по версии Transfermarkt

1. Георгий Судаков ("Шахтер") – 35 млн евро (+0)

2. Николай Матвиенко ("Шахтер") – 18 млн (0)

3-4. Кевин ("Шахтер") – 12 млн (0)

3-4. Марлон Гомес ("Шахтер") – 12 млн (0)

5-6. Владислав Ванат ("Динамо") – 10 млн (0)

5-6. Николай Шапаренко ("Динамо") – 10 млн (+1 млн)

7. Артем Бондаренко ("Шахтер") – 9 млн (0)

8-13. Дмитрий Ризнык ("Шахтер") – 7 млн (0)

8-13. Георгий Бущан ("Динамо") – 7 млн (0)

8-13. Дмитрий Крыськив ("Шахтер") – 7 млн (0)

8-13. Даниил Сикан ("Шахтер") – 7 млн (0)

8-13. Александр Зубков ("Шахтер") – 7 млн (0)

8-13. Владимир Бражко ("Динамо") – 7 млн (+2)

Что такое Transfermarkt

Transfermarkt – это немецкий футбольный статистический портал, содержащий информацию о расписании и результатах матчей, а также трансферные новости и стоимость игроков.

Несмотря на то, что данные о стоимости игроков носят оценочный характер, исследователи из немецкого Центра экономической эффективности обнаружили их в основном точными.