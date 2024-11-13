Зірка збірної України серед найгірших форвардів АПЛ: хто в топ-10 з талісманом Блохіна

Автори класифікації зі знаком "-" взялися визначити 10 найгірших форвардів Прем'єр-ліги з моменту її створення перед сезоном 1992/93. Критеріями антирейтингу стали кількість голів, очікування від кар'єри, трансферна вартість, час в АПЛ, внесок у результати команди та понад 10 матчів у чемпіонаті.

10. Радамель Фалькао

"Манчестер Юнайтед", "Челсі"; 36 матчів (5 голів, 5 асистів)

Колумбієць опинився в МЮ на фініші літнього трансферного вікна-2014. На "Олд Траффорд" нападника покликав Луї ван Гал, який вже мав у розпорядженні ван Персі та Руні. Вийти з їхньої тіні Фалькао так і не зумів, забивши лише 4 м'ячі за весь сезон. Наступного літа в Лондоні вирішили, що проблема була не в колумбійському форварді. Що ж, на "Стемфорд Брідж" він оформив "аж" 1 гол.

9. Афонсо Алвес

"Мідлсбро"; 42 матчі (10 голів, 4 асисти)

Цей хлопець приїхав на Альбіон під супровід великих сподівань. У складі нідерландського "Херенвена" Алвес оформив 48 м'ячів за 50 матчів і отримав виклик до збірної Бразилії. "Боро" віддав за суперзабивного нападника солідні 12,5 млн фунтів і прогадав. Той не знайшов себе в нових умовах і на другий рік разом із "річниками" вилетів у Чемпіоншип. Ні Афонсо, ні клуб на такі висоти не повернули.

8. Роберто Сольдадо

"Тоттенхем"; 52 матчі (7 голів, 6 асистів)

Влітку 2013-го "шпори" виручили шалені кошти за Бейла, тож узялися інвестувати в новачків. За вихованця мадридського "Реала" лондонці віддали рекордні на той момент 30 млн євро. Після кепського першого сезону (6 м'ячів) тренерський штаб і фанати продовжили вірити в іспанця перед другим. Однак, у сезоні 2014/15 той оформив лише 1 гол і поїхав за вдвічі меншу суму перезавантажуватися додому.

Фото: Роберто Сольдадо нечасто опинявся в обіймах "шпор" (facebook.com/TottenhamHotspur)

7. Ахмед Мідо

"Тоттенхем", "Мідлсбро", "Віган", "Вест Хем"; 94 матчі (22 голи, 2 асисти)

Єгиптянин зробив собі ім'я в Бельгії та Нідерландах, а в Лондон переїхав із "Роми". Перший рік склався для форварда непогано (13 м'ячів). Та потім нагору полізли внутрішні демони Мідо. Він конфліктував із усіма – партнерами, тренерами, суперниками. "Шпори" відправили нападника в "Мідлсбро". Та на "Ріверсайді", а згодом у "Вігані" та "Вест Хемі" єгиптянин і близько не показав колишній рівень.

6. Андрій Воронін

"Ліверпуль"; 27 матчів (5 голів, 3 асисти)

Поява українця в антирейтингу – несподівана й очікувана водночас. Із одного боку, він приїхав на "Енфілд" вільним агентом і не розглядався основним. Із іншого,тренер давав українцю чимало шансів проявити себе впродовж першого сезону. Воронін забив 5 м'ячів, як і Крауч, та обидва були в тіні Торреса. Улюбленець Олега Блохіна в збірній України був у своїй тарілці лише в Бундеслізі.

5. Френсіс Джефферс

"Евертон", "Арсенал", "Чарльтон", "Блекберн"; 118 матчів (24 голи, 6 асистів)

"Іриски" вміють виховувати нападників. Тут зростали Руні, Гордон та багато інших, зокрема і Джефферс. Він дебютував за "Евертон" у 16 років, а в перших трьох повних сезонах оформив 18 м'ячів. Цього виявилося достатньо, щоб Арсен Венгер виписав чек на 10 млн фунтів. Та в столиці форвард загубився. Так сильно, що не відшукав того перспективного юніора ні в "Чарльтоні", ні в "Блекберні", ні вдома.

4. Жо

"Манчестер Сіті", "Евертон"; 48 матчів (6 голів, 6 асистів)

Не всі пам'ятають, та сходження "Ман Сіті" до вершин розпочалося ще до ери шейхів. Утім, трансферна політика в часи керування екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксіна Шінаватри була хаотичною. Її вінцем стала купівля бразильця з ЦСКА Москва за 24 млн євро. У лавах "містян" Жо забив 1 м'яч. І хоч під час оренди в "Евертоні" покращив статистику, але від місця в антирейтингу не застрахувався.

Фото: Жо в чемпіонаті Англії проявити себе не зміг (x.com/ManCity)

3. Франко Ді Санто

"Челсі", "Віган", "Блекберн"; 122 матчі (14 голів, 9 асистів)

19-річний аргентинець переїхав із Чилі на Альбіон із ярликом "нового Марадони". Про такі аванси довелося забути вкрай швидко. Він програв конкуренцію на "Стемфорд Брідж" і провалився в "Блекберні", де грав на правах оренди. Трохи краще справи Ді Санто пішли в складі "Вігана". Та лише в порівнянні з фіаско в "Челсі". 14 м'ячів за понад сотню поєдинків – добрий результат хіба для хавбека.

2. Жозі Алтідор

"Сандерленд", "Халл"; 70 матчів (2 голи, 8 асистів)

Коли "Сандерленд" підписував американця з нідерландського АЗ, то десь тихенько сміялися у вуса вболівальники "Мідлсбро". Принципові суперники відчули на власній шкурі реальну ціну гольових подвигів у Ередивізі з Алвесом. Та перехід Алтідора за 10 млн євро не зупинили. Нападник забив по м'ячу за "Сандерленд" і "Халл" за два повні сезони, а ще в одній кампанії взагалі обійшовся без голів.

1. Яя Саного

"Арсенал", "Крістал Пелас"; 21 матч (0 голів, 0 асистів)

На вершині антирейтингу прогнозовано опинився форвард без забитих м'ячів. Арсен Венгер підписав чимало майбутніх зірок "канонірів", але часом і французький маг давав "у штангу". Саного – яскравий негативний приклад. Так, його взяли безкоштовно, та мали великі сподівання. Француз пробув на контракті 4 роки, та відзначитися в АПЛ не зумів. Нинішній сезон Саного розпочав у Вірменії...