Звезда сборной Украины среди худших форвардов АПЛ: кто в топ-10 с талисманом Блохина

Авторы классификации со знаком "-" взялись определить 10 худших форвардов Премьер-лиги с момента ее создания перед сезоном 1992/93. Критериями антирейтинга стало количество голов, ожидания от карьеры, трансферная стоимость, время в АПЛ, вклад в результаты команды и более 10-ти матчей в чемпионате.

10. Радамель Фалькао

"Манчестер Юнайтед", "Челси"; 36 матчей (5 голов, 5 ассистов)

Колумбиец очутился в МЮ на финише летнего трансферного окна-2014. На "Олд Траффорд" нападающего позвал Луи ван Гал, уже располагавший ван Перси и Руни. Выйти из их тени Фалькао так и не сумел, забив всего 4 мяча за весь сезон. Следующим летом в Лондоне решили, что проблема была не в колумбийском форварде. Что ж, на "Стэмфорде Бридж" он оформил "аж" 1 гол.

9. Афонсо Алвес

"Мидлсбро"; 42 матча (10 голов, 4 ассиста)

Этот парень приехал на Альбион в сопровождении больших надежд. В составе нидерландского "Херенвена" Алвес оформил 48 мячей за 50 матчей и получил вызов в сборную Бразилии. "Боро" отдал за суперзабивного нападающего солидные 12,5 млн фунтов и прогадал. Тот не нашел себя в новых условиях и на второй год вместе с "речниками" вылетел в Чемпионшип. Ни Афонсо, ни клуб на такие высоты не вернулись.

8. Роберто Сольдадо

"Тоттенхэм"; 52 матча (7 голов, 6 ассистов)

Летом 2013-го "шпоры" выручили сумасшедшие средства за Бейла, поэтому взялись инвестировать в новичков. За воспитанника мадридского "Реала" лондонцы отдали рекордные на тот момент 30 млн евро. После скверного первого сезона (6 мячей) тренерский штаб и болельщики продолжили верить в испанца перед вторым. Однако, в сезоне 2014/15 тот оформил всего 1 гол и уехал за вдвое меньшую сумму перезагружаться домой.

Фото: Роберто Сольдадо нечасто оказывался в объятиях "шпор" (facebook.com/TottenhamHotspur)

7. Ахмед Мидо

"Тоттенхэм", "Мидлсбро", "Уиган", "Вест Хэм"; 94 матча (22 гола, 2 ассиста)

Египтянин сделал себе имя в Бельгии и Нидерландах, а в Лондон переехал из "Ромы". Первый год сложился для форварда неплохо (13 мячей). Но потом наверх полезли внутренние демоны Мидо. Он конфликтовал со всеми – партнерами, тренерами, соперниками. "Шпоры" отправили нападающего в "Мидлсбро". Но на "Риверсайде", а впоследствии в "Уигане" и "Вест Хэме" египтянин и близко не показал прежний уровень.

6. Андрей Воронин

"Ливерпуль"; 27 матчей (5 голов, 3 ассиста)

Появление украинца в антирейтинге – неожиданное и ожидаемое одновременно. С одной стороны, он приехал на "Энфилд" свободным агентом и не рассматривался основным. С другой, тренер давал украинцу немало шансов проявить себя в течение первого сезона. Воронин забил 5 мячей, как и Крауч, но оба были в тени Торреса. Любимец Олега Блохина в сборной Украины был в своей тарелке только в Бундеслиге.

5. Фрэнсис Джефферс

"Эвертон", "Арсенал", "Чарльтон", "Блэкберн"; 118 матчей (24 гола, 6 ассистов)

"Ириски" умеют воспитывать нападающих. Здесь росли Руни, Гордон и многие другие, в том числе и Джефферс. Он дебютировал за "Эвертон" в 16 лет, а в первые три полных сезона оформил 18 мячей. Этого оказалось достаточно, чтобы Арсен Венгер выписал чек на 10 млн фунтов. Но в столице форвард потерялся. Так сильно, что не нашел того перспективного юниора ни в "Чарльтоне", ни в "Блэкберне", ни дома.

4. Жо

"Манчестер Сити", "Эвертон"; 48 матчей (6 голов, 6 ассистов)

Не все помнят, но восхождение "Ман Сити" к вершинам началось еще до эры шейхов. Впрочем, трансферная политика во время правления экс-премьер-министра Таиланда Таксина Шинаватры была хаотичной. Ее венцом стала покупка бразильца из ЦСКА Москва за 24 млн. евро. В рядах "горожан" Жо забил 1 мяч. И хотя при аренде в "Эвертоне" улучшил статистику, но от места в антирейтинге не застраховался.

Фото: Жо в чемпионате Англии проявить себя не смог (x.com/ManCity)

3. Франко Ди Санто

"Челси", "Уиган", "Блэкберн"; 122 матча (14 голов, 9 ассистов)

19-летний аргентинец переехал из Чили на Альбион с ярлыком "нового Марадоны". О таких авансах пришлось забыть крайне быстро. Он проиграл конкуренцию на "Стэмфорд Бридж" и провалился в "Блэкберне", где играл на правах аренды. Чуть лучше дела Ди Санто пошли в составе "Уигана". Но только по сравнению с фиаско в "Челси". 14 мячей за более ста поединков – хороший результат разве что для хавбека.

2. Жози Алтидор

"Сандерленд", "Халл"; 70 матчей (2 гола, 8 ассистов)

Когда "Сандерленд" подписывал американца из нидерландского АЗ, то где-то тихонько смеялись в усы болельщики "Мидлсбро". Принципиальные соперники ощутили на собственной шкуре реальную цену голевых подвигов в Эредивизи с Алвесом. Но переход Алтидора за 10 млн евро не остановили. Нападающий забил по мячу за "Сандерленд" и "Халл" за два полных сезона, а еще в одной кампании вообще обошелся без голов.

1. Яя Саного

"Арсенал", "Кристалл Пелас"; 21 матч (0 голов, 0 ассистов)

На вершине антирейтинга прогнозируемо оказался форвард без забитых мячей. Арсен Венгер подписал немало будущих звезд "канониров", но порой и французский маг давал "в штангу". Саного – яркий отрицательный пример. Да, его взяли бесплатно, но имели большие надежды. Француз пробыл на контракте 4 года и отличиться в АПЛ не сумел. Нынешний сезон Саного начал в Армении...