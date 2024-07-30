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Зірка збірної України перейшов до тріумфаторів Ліги конференцій

Фото: Роман Яремчук продовжив подорож Європою (olympiacos.org)
Автор: Антон Федорців

Український нападник Роман Яремчук змінив бельгійський "Брюгге" на пірейський "Олімпіакос".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

28-річний форвард продовжить кар'єру в чемпіонаті Греції. Він виступатиме за переможця Ліги конференцій 2023/24.

Яремчук уклав із "Олімпіакосом" контракт 4 роки. "Брюгге" отримав за українця орієнтовно 3 млн євро. З ігровим номером у новій команді нападник визначиться згодом. Грецька Суперліга стане для нього четвертим зарубіжним чемпіонатом після Бельгії, Португалії та Іспанії.

Минулий сезон Яремчук розпочав у складі "Брюгге", а завершив у лавах іспанської "Валенсії". Загалом провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів. На Євро-2024 зіграв 3 поєдинки (1 гол).

Що відомо про "Олімпіакос"

Заснований у 1925 році гранд, найтитулованіший клуб Греції. Прізвиська – "червоно-білі", "Легенда".

За всю історію 47 разів був чемпіоном Греції, здобув 28 Кубків і 4 Суперкубка Греції. На міжнародній арені пірейці тріумфували в Лізі конференцій та Юнацькій лізі УЄФА. На початку 90-х кольори "Олімпіакоса" захищали українці Геннадій Литовченко та Олег Протасов, а тренером команди в той час був Олег Блохін.

Найпринциповіші суперники – "Панатінаїкос", ПАОК, АЕК. Домашні матчі проводить на стадіоні "Караїскакіс" (33334 місць).

До слова, раніше склали список рекордів Ямала на Євро-2024.

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Брюгге