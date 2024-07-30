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Звезда сборной Украины перешел к триумфаторам Лиги конференций

Фото: Роман Яремчук продолжил путешествие по Европе (olympiacos.org)
Автор: Антон Федорцив

Украинский нападающий Роман Яремчук сменил бельгийский "Брюгге" на пирейский "Олимпиакос".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

28-летний форвард продолжит карьеру в чемпионате Греции. Он будет выступать за победителя Лиги конференций 2023/24.

Яремчук заключил с "Олимпиакосом" контракт на 4 года. "Брюгге" получил за украинца ориентировочно 3 млн евро. С игровым номером в новой команде нападающий определится со временем. Греческая Суперлига станет для него четвёртым зарубежным чемпионатом после Бельгии, Португалии и Испании.

Прошлый сезон Яремчук начал в составе "Брюгге", а завершил в рядах испанской "Валенсии". В общей сложности провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей. На Евро-2024 сыграл 3 поединка (1 гол).

Что известно об "Олимпиакосе"

Основанный в 1925 году гранд, самый титулованный клуб Греции. Прозвища – "красно-белые", "Легенда".

За всю историю 47 раз был чемпионом Греции, завоевал 28 Кубков и 4 Суперкубка Греции. На международной арене пирейцы триумфовали в Лиге конференций и Юношеской лиге УЕФА. В начале 90-х цвета "Олимпиакоса" защищали украинцы Геннадий Литовченко и Олег Протасов, а тренером команды в то время был Олег Блохин.

Самые принципиальные соперники – "Панатинаикос", ПАОК, АЕК. Домашние матчи проводит на стадионе "Караискакис" (33334 мест).

К слову, ранее составили список рекордов Ямала на Евро-2024.

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Брюгге