Зірка збірної Чехії зробив камінг-аут: він грав у Серії А та на Євро-2020

27-річний хавбек розкрив власну сексуальну орієнтацію. Чех записав спеціальне відео з добровільним зізнанням про власні вподобання.

"Як і всі інші я маю сильні та слабкі сторони. У мене є родина, друзі, робота, яку я впродовж багатьох років намагаюся виконувати якомога краще з усією серйозністю, професіоналізмом і пристрастю. Але як і всі, я хочу жити вільним, без страху, упереджень та насильства, у любові. Я гомосексуаліст і не приховуватиму цього", – заявив Янкто.

За кілька годин після заяви півзахисника його підтримали провідні футбольні організації та світові футбольні гранди. Зокрема, слова підтримки чеському футболісту надіслали ФІФА, УЄФА, англійська Прем'єр-ліга, мадридський "Реал", "Барселона" та багато інших.

Якуб Янкто зростав у структурі празької "Славії". Ще юніором його за 700 тисяч євро підписав "Удінезе", а на професіональному рівні він дебютував у складі "Асколі" як орендований. Також виступав за "Сампдорію" і "Хетафе", а перед сезоном 2022/23 перебрався до "Спарти". У складі збірної Чехії Янкто провів 45 матчів (4 голи).