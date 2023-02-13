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Звезда сборной Чехии совершил каминг-аут: он играл в Серии А и на Евро-2020

Фото: Якуб Янкто против сборной Украины (facebook.com/narodak)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник пражской "Спарты" и сборной Чехии Якуб Янкто публично объявил, что является геем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram спортсмена.

27-летний хавбек раскрыл свою сексуальную ориентацию. Чех записал специальное видео с добровольным признанием о собственных предпочтениях.

"Как и все остальные у меня сильные и слабые стороны. У меня есть семья, друзья, работа, которую я на протяжении многих лет стараюсь выполнять как можно лучше со всей серьезностью, профессионализмом и страстью. Но как и все, я хочу жить свободным, без страха, предубеждений и насилия, в любви. Я гомосексуалист и не буду скрывать этого", – заявил Янкто.

Через несколько часов после заявления полузащитника его поддержали ведущие футбольные организации и мировые футбольные гранды. В частности, слова поддержки чешскому футболисту прислали ФИФА, УЕФА, английская Премьер-лига, мадридский "Реал", "Барселона" и многие другие.

Якуб Янкто рос в структуре пражской "Славии". Еще юниором его за 700 тысяч евро подписал "Удинезе", а на профессиональном уровне он дебютировал в составе "Асколи" в качестве арендованного. Также выступал за "Сампдорию" и "Хетафе", а перед сезоном 2022/23 перебрался в "Спарту". В составе сборной Чехии Янкто провел 45 матчей (4 гола).

К слову, ранее теннисистка Подороска призналась в любви к партнерше по сборной Аргентины.

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