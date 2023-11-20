Лідер "Торонто" з переможним голом в овертаймі став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Швед знову був ключовою фігурою канадської команди в NHL Global Series. "Мейпл Ліфс" дотиснули "Міннесоту" в овертаймі (4:3 ОТ), а форвард команди закинув шайбу в додатковій п'ятихвилинці.

У першому періоді "Торонто" відповів двома голами на швидку шайбу Меррілла. У складі "Мейпл Ліфс" відзначилися Меттьюс і Найз. Натомість у третій 20-хвилинці канадці повели 3:1 завдяки класному кидку Райллі. Утім, "Вайлд" зусиллями Міддлтона та Цуккарелло відігралися.

Довелося грати овертайм. Та там настав зоряний час Нюландера. Нападник влаштував сольний прохід у контратаці та на десерт технічно переграв голкіпера на "п'ятаку".

До топ-трійки зірок також потрапили воротар "Піттсбурга" Алекс Недельковіч і оборонець "Баффало" Расмус Далін. Страж воріт "Пінгвінз" виконав 38 сейвів і оформив шатаут проти "Вегаса" (3:0). Натомість другий забив і двічі асистував у протистоянні з "Чикаго" (3:2).

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