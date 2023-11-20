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Лидер "Торонто" с победным голом в овертайме стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Вильям Нюландер в объятиях Моргана Райлли (facebook.com/torontomapleleafs)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил универсального нападающего "Торонто Мейпл Лифс" Вильям Нюландер первой звездой игрового вечера регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Швед снова стал ключевой фигурой канадской команды в NHL Global Series. "Мейпл Лифс" дожали "Миннесоту" в овертайме (4:3 ОТ), а форвард команды забросил шайбу в дополнительной пятиминутке.

В первом периоде "Торонто" ответил двумя голами на быструю шайбу Меррилла. В составе "Мейпл Лифс" отличились Мэттьюс и Найз. В третьей 20-минутке канадцы повели 3:1 благодаря классному броску Райлли. Впрочем, "Уайлд" усилиями Миддлтона и Цуккарелло отыгрались.

Пришлось играть овертайм. Но там наступило звездное время Нюландера. Нападающий устроил сольный проход в контратаке и на десерт технично переиграл голкипера на "пятаке".

В топ-тройку звезд также попали вратарь "Питтсбурга" Алекс Неделькович и защитник "Баффало" Расмус Далин. Страж ворот "Пингвинз" выполнил 38 сэйвов и оформил шатаут против "Вегаса" (3:0). Второй забил и дважды ассистировал в противостоянии с "Чикаго" (3:2).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

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