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Вінгер "Тампи-Бей" з дублем проти фаворита очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Тампа, Неділя 19 листопада 2023 11:57
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Вінгер "Тампи-Бей" з дублем проти фаворита очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: "Блискавки" вдома розібралися з "Едмонтоном" (facebook.com/lightningnhl)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали крайнього нападника "Тампи-Бей Лайтнінг" Нікіту Кучерову найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

30-річний росіянин узяв вагому участь у перестрілці з "Едмонтоном" (6:4). Він закинув дві шайби та допоміг відзначитися Стемкосу.

"Лайтнінг" проґавили ривок "Ойлерз" у дебюті, коли Раян (меншість) і Гемблін (другий темп) створили гандикап для гостей. Повернув "Тампу-Бей" до гри якраз Кучеров. Під завісу першого періоду він віддав Полу на "п'ятак", але шайба від ковзана оборонця полетіла за лінію.

А в середині другої 20-хвилинки російський нападник зрівняв рахунок. У швидкій атаці "Лайтнінг" Кучеров таки зумів проштовхнути "диск" у ворота. Далі ж на льоду розпочався гольовий фестиваль, у якому вінгер асистував капітану. Останню ж шайбу Сєргачов відправив у порожню рамку.

До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Нью-Йорк Рейнджерс" Артємій Панарін і центрфорвард "Бостона" Трент Фредерік. Перший зробив 9 кидків і закинув дві шайби "Нью-Джерсі" (5:3). Натомість другий оформив дубль проти "Монреаля" (5:2).

Усі результати вечора в НХЛ:

Вінгер &quot;Тампи-Бей&quot; з дублем проти фаворита очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

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