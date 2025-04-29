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Зірка "Шахтаря" сказав, хто виграє Лігу чемпіонів: "Завжди любив цю команду"

Фото: Валерій Бондар (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Володимир Варуха

Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Валерій Бондар назвав свого фаворита на перемогу в цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.

У інтерв’ю РБК-Україна футболіст розповів, за кого вболіває та як оцінює новий формат турніру.

Про новий формат ЛЧ

На думку Бондаря, оновлений формат ЛЧ став цікавішим як для гравців, так і для вболівальників. Замість звичних 6 матчів у групі тепер кожна команда проводить вісім поєдинків проти різних суперників, що вимагає нової тактики на кожен матч. 

"Я думаю, що і для вболівальників цікаво. І зараз також можна побачити, що в Лізі чемпіонів зустрічаються такі великі топові команди, як "Арсенал", "Реал", "Інтер", "Баварія" та інші. За цим дуже цікаво спостерігати. Цих матчів стало більше. Звісно, я думаю, що для вболівальників завжди цей інтерес був, але зараз він ще більший став", - зазначив гравець.

Про фаворита Ліги чемпіонів

Говорячи про особисті симпатії, Бондар зізнався, що з дитинства є фанатом каталонського гранда.

"Особисто вболіваю за "Барселону". Ще коли я був маленький, то завжди любив цю команду. Думаю, вони дійсно заслуговують стати тріумфаторами Ліги чемпіонів", - поділився захисник "гірників".

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Шахтар