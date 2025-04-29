Зірка "Шахтаря" сказав, хто виграє Лігу чемпіонів: "Завжди любив цю команду"

Про новий формат ЛЧ

На думку Бондаря, оновлений формат ЛЧ став цікавішим як для гравців, так і для вболівальників. Замість звичних 6 матчів у групі тепер кожна команда проводить вісім поєдинків проти різних суперників, що вимагає нової тактики на кожен матч.

"Я думаю, що і для вболівальників цікаво. І зараз також можна побачити, що в Лізі чемпіонів зустрічаються такі великі топові команди, як "Арсенал", "Реал", "Інтер", "Баварія" та інші. За цим дуже цікаво спостерігати. Цих матчів стало більше. Звісно, я думаю, що для вболівальників завжди цей інтерес був, але зараз він ще більший став", - зазначив гравець.

Про фаворита Ліги чемпіонів

Говорячи про особисті симпатії, Бондар зізнався, що з дитинства є фанатом каталонського гранда.

"Особисто вболіваю за "Барселону". Ще коли я був маленький, то завжди любив цю команду. Думаю, вони дійсно заслуговують стати тріумфаторами Ліги чемпіонів", - поділився захисник "гірників".