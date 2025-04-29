Звезда "Шахтера" сказал, кто выиграет Лигу чемпионов: "Всегда любил эту команду"

О новом формате ЛЧ

По мнению Бондаря, обновленный формат ЛЧ стал интереснее как для игроков, так и для болельщиков. Вместо привычных 6 матчей в группе теперь каждая команда проводит восемь поединков против разных соперников, что требует новой тактики на каждый матч.

"Я думаю, что и для болельщиков интересно. И сейчас также можно увидеть, что в Лиге чемпионов встречаются такие большие топовые команды, как "Арсенал", "Реал", "Интер", "Бавария" и другие. За этим очень интересно наблюдать. Этих матчей стало больше. Конечно, я думаю, что для болельщиков всегда этот интерес был, но сейчас он еще больше стал", - отметил игрок.

О фаворите Лиги чемпионов

Говоря о личных симпатиях, Бондарь признался, что с детства является фанатом каталонского гранда.

"Лично болею за "Барселону". Еще когда я был маленький, то всегда любил эту команду. Думаю, они действительно заслуживают стать триумфаторами Лиги чемпионов", - поделился защитник "горняков".