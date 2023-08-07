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Зірка "Шахтаря" перейде до чемпіона Португалії, – інсайдер

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Лісабон, Понеділок 07 серпня 2023 12:48
Зірка "Шахтаря" перейде до чемпіона Португалії, – інсайдер Фото: Анатолій Трубін на тренуванні "гірників" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Воротар донецького "Шахтаря" і збірної України Анатолій Трубін близький до трансферу в лави лісабонської "Бенфіки".

Про це заявив журналіст Фабріціо Романо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

Молодий кіпер всерйоз зацікавив португальський гранд. "Орли" нібито зробили офіційну пропозицію "гірникам" щодо купівлі українця.

"Бенфіка" готова заплатити за Трубіна 10 млн євро. Ще мільйон у євровалюті "Шахтаря" зможе отримати бонусами. Окрім того, договір передбачатиме відсоток від наступного продажу голкіпера в розмірі 40%. Сторони збираються закрити угоду в найближчі дні.

Раніше Трубін нібито домовився про перехід у міланський "Інтер" наступного літа. "Нерадзуррі" не змогли задовольнити запити "гірників", тож український воротар збирався переїхати в чемпіонат Італії наступного літа вільним агентом. У відповідь "Шахтар" пригрозив зробити Трубіна резервістом.

У сезоні 2022/23 Трубін провів 38 матчів у всіх турнірах, 14 із них – "сухі". На Євро-2023 він дійшов до півфіналу в складі збірної України U-21. У складі ж національної команди зіграв 7 поєдинків.

До слова, раніше "Дніпро-1" продав Довбика в "Жирону" з чемпіонату Іспанії.

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Шахтар Бенфика
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