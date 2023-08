Зірка "Шахтаря" перейде до чемпіона Португалії, – інсайдер

Молодий кіпер всерйоз зацікавив португальський гранд. "Орли" нібито зробили офіційну пропозицію "гірникам" щодо купівлі українця.

"Бенфіка" готова заплатити за Трубіна 10 млн євро. Ще мільйон у євровалюті "Шахтаря" зможе отримати бонусами. Окрім того, договір передбачатиме відсоток від наступного продажу голкіпера в розмірі 40%. Сторони збираються закрити угоду в найближчі дні.

Раніше Трубін нібито домовився про перехід у міланський "Інтер" наступного літа. "Нерадзуррі" не змогли задовольнити запити "гірників", тож український воротар збирався переїхати в чемпіонат Італії наступного літа вільним агентом. У відповідь "Шахтар" пригрозив зробити Трубіна резервістом.

У сезоні 2022/23 Трубін провів 38 матчів у всіх турнірах, 14 із них – "сухі". На Євро-2023 він дійшов до півфіналу в складі збірної України U-21. У складі ж національної команди зіграв 7 поєдинків.

Benfica are close to completing Anatolij Trubin deal! Official bid submitted to Shakhtar: €10m fixed fee plus €1m add-ons #Benfica



Deal also included 40% sell-on clause to Shakhtar.



First contacts revealed four days ago, deal now on the verge of being done. pic.twitter.com/E2yAPFSTac