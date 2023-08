Звезда "Шахтера" перейдет к чемпиону Португалии, – инсайдер

Молодой кипер всерьез заинтересовал португальский гранд. "Орлы" якобы сделали официальное предложение "горнякам" относительно покупки украинца.

"Бенфика" готова заплатить за Трубина 10 млн евро. Еще миллион в евровалюте "Шахтера" сможет получить в качестве бонусов. Кроме того, договор будет предусматривать процент от последующей продажи голкипера в размере 40%. Стороны намерены закрыть соглашение в ближайшие дни.

Ранее Трубин якобы договорился о переходе в миланский "Интер" следующим летом. "Нерадзурри" не смогли удовлетворить запросы "горняков", поэтому украинский вратарь собирался переехать в чемпионат Италии следующим летом свободным агентом. В ответ "Шахтер" пригрозил сделать Трубина резервистом.

В сезоне 2022/23 Трубин провел 38 матчей во всех турнирах, 14 из них – "сухие". На Евро-2023 он дошел до полуфинала в составе сборной Украины U-21. В составе национальной команды сыграл 7 поединков.

