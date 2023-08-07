ua en ru
Пн, 07 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Звезда "Шахтера" перейдет к чемпиону Португалии, – инсайдер

Новина українською →
Лиссабон, Понедельник 07 августа 2023 12:48
Звезда "Шахтера" перейдет к чемпиону Португалии, – инсайдер Фото: Анатолий Трубин на тренировке "горняков" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин близок к трансферу в ряды лиссабонской "Бенфики".

Об этом заявил журналист Фабрицио Романо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

Молодой кипер всерьез заинтересовал португальский гранд. "Орлы" якобы сделали официальное предложение "горнякам" относительно покупки украинца.

"Бенфика" готова заплатить за Трубина 10 млн евро. Еще миллион в евровалюте "Шахтера" сможет получить в качестве бонусов. Кроме того, договор будет предусматривать процент от последующей продажи голкипера в размере 40%. Стороны намерены закрыть соглашение в ближайшие дни.

Ранее Трубин якобы договорился о переходе в миланский "Интер" следующим летом. "Нерадзурри" не смогли удовлетворить запросы "горняков", поэтому украинский вратарь собирался переехать в чемпионат Италии следующим летом свободным агентом. В ответ "Шахтер" пригрозил сделать Трубина резервистом.

В сезоне 2022/23 Трубин провел 38 матчей во всех турнирах, 14 из них – "сухие". На Евро-2023 он дошел до полуфинала в составе сборной Украины U-21. В составе национальной команды сыграл 7 поединков.

К слову, ранее "Днепр-1" продал Довбика в "Жирону" из чемпионата Испании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шахтер Бенфика
NEWS
Потери РФ в Украине превысили 250 тысяч военных, - Генштаб
Потери РФ в Украине превысили 250 тысяч военных, - Генштаб
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена