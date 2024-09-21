"Динамо" вперше в сезоні УПЛ втратило очки: хто зупинив столичного гранда

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 7-й тур

"Динамо" – "Рух" – 0:0

Обидва колективи з перших хвилин вирішили не відсиджуватися в обороні. І лінія атаки киян, і нападники львів'ян намагалися тримати в напрузі редути суперника. Щоправда, здебільшого ці випади були малонебезпечними.

У дебюті Краснопір хіба що розім'яв Бущана ударом головою після навісу. Натомість серія флангових прострілів від "Динамо" ставали легкою здобиччю оборонців "жовто-чорних". До справді гольових моментів справа дійшла перед перервою.

Спершу нагоду змарнували гості – Краснопір не зміг переграти Бущана після перехоплення Притули. У відповідь ледь не відкрив рахунок Буяльський. Ледвій зміг забрати м'яч після того, як хавбек замкнув на ближній стійці простріл Ярмоленка. У наступній атаці капітан "біло-синіх" у хаосі під воротами "Руха" пробив над поперечиною.

На старті другої половини львів'яни таки відправили м'яч у сітку, але Краснопір перебував поза грою. На 65-й хвилині Бражко пробив через себе повз ворота з відскоку. "Рух" відповів двома гострими атаками – Карабін від лівого краю штрафного поцілив у дальню стійку, а Краснопір знову не розібрався з Бущаном у ближньому бою.

У складі "Динамо" головна небезпека йшла від Шапаренка. Ось він пробив із дистанції в поперечину, а невдовзі цілив у кут із меж штрафного, та Ледвій встиг зреагувати. Під завісу зустрічі команди обмінялися моментами – Брагару здалеку відправив м'яч мимо воріт, а Климчук із відскоку струсонув поперечину киян. Зрештою, матч завершився небанальними нулями.

"Динамо" зберегло лідерство в турнірній таблиці. Команда Олександра Шовковського набрала 16 очок і залишається з поєдинком у запасі. Тим часом "Рух" іде на 4-й сходинці (11 пунктів).