Звезда "Шахтера" и обидчик "Динамо" взяли награды тура УПЛ

Украинская Премьер-лига по итогам седьмого тура отдала призы лучшим игроку и тренеру представителям донецкого "Шахтера" и львовского "Руха" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Полузащитник "горняков" Георгий Судаков – футболист 7-го тура чемпионата Украины. Хавбек помог команде Марино Пушича разгромить киевскую "Оболонь" (4:0) во Львове.

Украинец оформил третий мяч "Шахтера" в поединке. Гол вышел трудовым – Судаков в пределах штрафного прошел защитника и уверенно переиграл голкипера Федоривского. Хавбек второй раз отличился в нынешнем сезоне УПЛ, а еще в его активе 2 результативные передачи.

В свою очередь наставник "Руха" Виталий Пономарев – лучший тренер тура. Отечественный специалист стал первым, кому удалось остановить победное шествие киевского "Динамо". Львовяне расписали нескучную нулевую ничью со столичным грандом и остались в верхней половине таблицы (11 очков).

В символическую сборную 7-го тура также попали голкипер петровского "Ингульца" Паламарчук, защитники "Александрии" Кравченко, Феррейра, Шабанов и представитель львовских "Карпат" Сакив, центрхавы "Шахтера" и "Динамо" Бондаренко и Шапаренко, вингеры Гуцуляк ("Полесье") и Третьяков ("Колос"), а также форвард полтавской "Ворсклы" Иеде. Пономарев в голосовании опередил наставника "горняков" Пушича и коуча "Колоса" из Ковалевки Поздеева.