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Звезда "Шахтера" и обидчик "Динамо" взяли награды тура УПЛ

Киев, Среда 25 сентября 2024 15:51
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Звезда "Шахтера" и обидчик "Динамо" взяли награды тура УПЛ Фото: Георгий Судаков оформил гол против "пивоваров" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига по итогам седьмого тура отдала призы лучшим игроку и тренеру представителям донецкого "Шахтера" и львовского "Руха" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Полузащитник "горняков" Георгий Судаков – футболист 7-го тура чемпионата Украины. Хавбек помог команде Марино Пушича разгромить киевскую "Оболонь" (4:0) во Львове.

Украинец оформил третий мяч "Шахтера" в поединке. Гол вышел трудовым – Судаков в пределах штрафного прошел защитника и уверенно переиграл голкипера Федоривского. Хавбек второй раз отличился в нынешнем сезоне УПЛ, а еще в его активе 2 результативные передачи.

В свою очередь наставник "Руха" Виталий Пономарев – лучший тренер тура. Отечественный специалист стал первым, кому удалось остановить победное шествие киевского "Динамо". Львовяне расписали нескучную нулевую ничью со столичным грандом и остались в верхней половине таблицы (11 очков).

В символическую сборную 7-го тура также попали голкипер петровского "Ингульца" Паламарчук, защитники "Александрии" Кравченко, Феррейра, Шабанов и представитель львовских "Карпат" Сакив, центрхавы "Шахтера" и "Динамо" Бондаренко и Шапаренко, вингеры Гуцуляк ("Полесье") и Третьяков ("Колос"), а также форвард полтавской "Ворсклы" Иеде. Пономарев в голосовании опередил наставника "горняков" Пушича и коуча "Колоса" из Ковалевки Поздеева.

Звезда &quot;Шахтера&quot; и обидчик &quot;Динамо&quot; взяли награды тура УПЛ

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Динамо" и "Лацио" в Лиге Европы.

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