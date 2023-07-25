Зірка НБА отримав від клубу нетипове завдання на літо

Техасці порадили 24-річному словенцю зігнати зайву вагу. З лідером команди питання обговорили ключові фігури "Далласа".

Дончіч зібрався зіграти на ЧС-2023 у складі збірної Словенії. Турнір запланований на кінець серпня і початок вересня. "Маверікс" побоюються, що з головною зіркою повториться історія Олімпіади в Токіо. Після Ігор він повернувся в лави "Далласа" з вагою 118 кг, коли його оптимальні цифри – 104 кг.

У сезоні 2022/23 Дончіч провів 66 матчів регулярного чемпіонату НБА. Середні цифри універсала – 32.4 очки, 8.6 підбирань, 8 передач і 1.4 перехоплення за 36 хвилин на паркеті. Утім, старань балканця забракло для виходу "Маверікс" до плей-офф.

Хто такий Лука Дончіч

Уродженець Любляни, може закрити позиції атакувального оборонця, плеймейкера та легкого форварда. Переможець чемпіонату Європи-2017 у складі збірної Словенії.

Кар'єру професіонала розпочав у мадридському "Реалі" в 2015 році. Здобув із Королівським клубом 3 чемпіонські титули та тріумфував у Євролізі 2017/18.

На драфті НБА-2018 обраний під 3-м номером "Атлантою". В обмін на 5-й пік драфту (Трей Янг) та захищений пік драфту-2019 права на Дончіча відійшли "Маверікс".