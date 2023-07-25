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Звезда НБА получил от клуба нетипичное задание на лето

Фото: Лука Дончич займется своими габаритами (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Менеджмент "Даллас Маверикс" рекомендовал универсальному баскетболисту Луке Дончичу похудеть перед новым сезоном Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.

Техасцы посоветовали 24-летнему словенцу согнать лишний вес. С лидером команды вопрос обсудили ключевые фигуры "Далласа".

Дончич собрался сыграть на ЧМ-2023 в составе сборной Словении. Турнир запланирован на конец августа и начало сентября. "Маверикс" опасаются, что с главной звездой повторится история Олимпиады в Токио. После Игр он вернулся в ряды "Далласа" с весом в 118 кг, когда его оптимальные цифры – 104 кг.

В сезоне 2022/23 Дончич провел 66 матчей регулярного чемпионата НБА. Средние цифры универсала – 32.4 очка, 8.6 подборов, 8 передач и 1.4 перехвата за 36 минут на паркете. Впрочем, стараний балканца не хватило для выхода "Маверикс" в плей-офф.

Кто такой Лука Дончич

Уроженец Любляны, может закрыть позиции атакующего защитника, плеймейкера и легкого форварда. Победитель чемпионата Европы-2017 в составе сборной Словении.

Карьеру профессионала начал в мадридском "Реале" в 2015 году. Завоевал с Королевским клубом 3 чемпионских титула и триумфовал в Евролиге 2017/18.

На драфте НБА-2018 выбран под 3-м номером "Атлантой". В обмен на 5-й пик драфта (Трей Янг) и защищенный пик драфта-2019 права на Дончича отошли "Маверикс".

К слову, ранее Леброн Джеймс сменил игровой номер перед новым сезоном НБА.

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