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Зірка НБА отримав сміховинний штраф за невдалий артистизм

Фото: Нікола Йокіч переграв зі спортивними муками (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Лідер "Денвер Наггетс" Нікола Йокіч нарвався на покарання від функціонерів Національної баскетбольної асоціації за мотивами поєдинку проти "Сакраменто Кінгз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter НБА.

28-річний серб оштрафований на 2 тисячі доларів. Балканець покараний за флопінг – навмисне чи перебільшене падіння після невеликого контакту чи взагалі за його відсутності з метою отримання фолу на собі.

У одному з епізодів протистояння з "Кінгз" (117:123) Йокіч упав на паркет після єдиноборства з лідером "Сакраменто" Домантасом Сабонісом. Литовський гренадер отримав фол від суддів. Утім, тепер асоціація вирішила покарати понад двометрового серба за симуляцію.

У нинішньому сезоні Йокіч іде в лідерах за трьома ключовими показниками – кількістю очок, підбирань і передач. Середні цифри балканського центрового – 29 очок, 12.8 підбирань, 9.8 передач і 1.2 перехоплення за 34 хвилини на паркеті.

Хто такий Нікола Йокіч

Уродженець сербського Сомбора, виховувався у белградському клубі "Мега". Дебютував на професіональному рівні в сезоні 2013/14 у матчах чемпіонату Сербії та Адріатичної ліги.

На драфті НБА-2014 обраний "Денвером". Дебютував у складі "Наггетс" у сезоні 2015/16. Двічі Найцінніший гравець НБА (2021, 2022), учасник Матчу всіх зірок (2019, 2020, 2021, 2022). Здобув "срібло" Олімпіади в Токіо зі збірною Сербії. Чемпіон НБА-2023 і MVP фінальної серії.

Стиль гри Йокіча з передачами однією рукою часто порівнюють із ватерполістами. "Сомборський трюк" – названий на честь центрового стрибок з правої ноги перед високим аркоподібним кидком.

До слова, раніше Леброн Джеймс встановив новий орієнтир результативності регулярки НБА.

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