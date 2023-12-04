Звезда НБА получил уморительный штраф за неудачный артистизм

28-летний серб оштрафован на 2 тысячи долларов. Балканец наказан за флопинг – умышленное или преувеличенное падение после небольшого контакта или вообще при его отсутствии с целью получения фола на себе.

В одном из эпизодов противостояния с "Кингз" (117:123) Йокич упал на паркет после единоборства с лидером "Сакраменто" Домантасом Сабонисом. Литовский гренадер получил фол от судей. Впрочем, теперь ассоциация решила наказать свыше двухметрового серба за симуляцию.

В нынешнем сезоне Йокич идет в лидерах по трем ключевым показателям – количеству очков, подборов и передач. Средние цифры балканского центрового – 29 очков, 12.8 подборов, 9.8 передач и 1.2 перехвата за 34 минуты на паркете.

Кто такой Никола Йокич

Уроженец сербского Сомбора, воспитывался в белградском клубе "Мега". Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2013/14 в матчах чемпионата Сербии и Адриатической лиги.

На драфте НБА-2014 выбран "Денвером". Дебютировал в составе "Наггетс" в сезоне 2015/16. Дважды Самый ценный игрок НБА (2021, 2022), участник Матча всех звезд (2019, 2020, 2021, 2022). Завоевал "серебро" Олимпиады в Токио со сборной Сербии. Чемпион НБА-2023 и MVP финальной серии.

Стиль игры Йокича с передачами одной рукой часто сравнивают с ватерполистами. "Сомборский трюк" – назван в честь центрового прыжок с правой ноги перед высоким аркообразным броском.