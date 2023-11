Леброн підкорив чергове досягнення в НБА

38-річний американець перетнув рубіж 39 тисяч очок у регулярці асоціації. Він став першим, кому підкорилося таке досягнення.

Джеймс допоміг "Лейкерс" здолати на домашньому паркеті "Юту" (131:99). Форвард відіграв 24 хвилини та встиг набрати 17 очок, зробити 7 підбирань і віддати 9 передач. Один із влучних кидків лідера "Лос-Анджелеса" став історичним.

Лідерство в списку найкращих бомбардирів регулярної першості Леброн захопив у попередньому сезоні. Тоді Джеймс став найрезультативнішим баскетболістом усіх часів, побивши рекорд Абдула-Джаббара. З історичним досягненням його привітала сім'я і сам попередній рекордсмен.

LeBron James becomes the first player in NBA history to reach 39,000 points! pic.twitter.com/b6JeESJ6kA