ua en ru
Ср, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Леброн підкорив чергове досягнення в НБА

Лос-Анджелес, Середа 22 листопада 2023 17:34
UA EN RU
Леброн підкорив чергове досягнення в НБА Фото: Леброн Джеймс переписав історію заокеанського баскетболу (facebook.com/LeBron)
Автор: Антон Федорців

Зірка "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс встановив новий орієнтир результативності в регулярній першості Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБА.

38-річний американець перетнув рубіж 39 тисяч очок у регулярці асоціації. Він став першим, кому підкорилося таке досягнення.

Джеймс допоміг "Лейкерс" здолати на домашньому паркеті "Юту" (131:99). Форвард відіграв 24 хвилини та встиг набрати 17 очок, зробити 7 підбирань і віддати 9 передач. Один із влучних кидків лідера "Лос-Анджелеса" став історичним.

Лідерство в списку найкращих бомбардирів регулярної першості Леброн захопив у попередньому сезоні. Тоді Джеймс став найрезультативнішим баскетболістом усіх часів, побивши рекорд Абдула-Джаббара. З історичним досягненням його привітала сім'я і сам попередній рекордсмен.

Хто такий Леброн Джеймс

Уродженець Огайо, виступав у школі Сент-Вінсент – Сент-Мері рідного Акрона. На драфті НБА-2003 обраний "Клівлендом" під 1-м номером і нині визнаний одним із найсильніших баскетболістів в історії.

Під егідою асоціації дебютував у сезоні 2003/04. У різний час захищав кольори "Клівленда" та "Маямі", а до Лос-Анджелеса перебрався перед сезоном 2018/19. Форвард був чемпіоном НБА з кожною зі своїх команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новачок року НБА-2004, чотириразовий MVP сезону та 4-разовий MVP фіналів асоціації. У складі збірної США Леброн тріумфував на двох Олімпійських іграх (2008, 2012). Широкі бізнес-інтереси Джеймса можуть поширитися на купівлю франшизи в Лас-Вегасі.

До слова, раніше склали рейтинг найоплачуваніших гравців НБА з Джеймсом на чолі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Леброн Джеймс Баскетбол
NEWS
Британська розвідка оцінила значення боїв біля села Кринки на лівому березі Дніпра
Британська розвідка оцінила значення боїв біля села Кринки на лівому березі Дніпра
DAILY
Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію