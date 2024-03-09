Зірка "Г'юстона" силовим данком після перехоплення покарав "Портленд": момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Американець запам'ятався моментом у третій чверті протистояння з "Портлендом". Він на власній половині класно перехопив м'яч, пройшов під щит "Трейл Блейзерс" і ефектно вгатив згори однією рукою.

Стараннями Гріна та інших "Рокетс" здобули виїзну перемогу (123:107). "Г'юстон" підтягнувся до чільної десятки Західної конференції НБА. Натомість "Портленд" тут – аж передостанній.

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Трейл Блейзерс" Делано Бентон. Він набрав 30 очок, зробив 8 підбирань і віддав 5 передач. Натомість Грін додав у скарбничку "Рокетс" 27 пунктів.

Хто такий Джейлен Грін

Уродженець Каліфорнії, замість виступів на студентському рівні обрав Лігу розвитку НБА. Обраний "Г'юстоном" під другим номером драфту асоціації-2021.

Проводить третій сезон у професіоналах. Потрапив до Команди новачків за підсумками дебютної кампанії. У складі збірної США став чемпіоном світу на рівнях U-17 та U-19, а також тріумфував у ФІБА Америк-2017 серед 16-річних.

По материнській лінії має філіппінське коріння. Вітчим Гріна грав із чемпіоном НБА-2011 Дешоном Стівенсоном у старшій школі у Фресно.