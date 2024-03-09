Чемпіонська битва АПЛ, дебют підлітка у Формулі-1 і НХЛ для Європи: анонс вихідних у спорті

Гран-прі Саудівської Аравії, футбольна битва Тьяго Мотти проти колишньої команди, протистояння Юргена Клоппа та Хосепа Гвардіоли, хокейний матч у Пенсильванії та баскетбольний поєдинок Каліфорнії та Вісконсину відбудуться в прийдешній вікенд.

Гран-прі Саудівської Аравії

9 березня, 19:00, Джедда, "Джедда Корніш", телетрансляція на Setanta Sports+

Другий етап нового сезону Формули-1 знову відбудеться в нетиповий день. Культурні особливості Близького Сходу цьогоріч змусили організаторів перенести дві гонки на суботу. Цей підхід, однак, поки не додав інтриги – "Ред Булл" у Бахрейні легко оформив дубль. Цікавинкою гран-прі в аравійській Джедді стане несподіваний дебютант. Британець Олівер Берман опинився за кермом "Феррарі" через проблеми зі здоров'ям Карлоса Сайнса, який зліг через апендицит.

"Болонья" – "Інтер"

9 березня, 19:00, Болонья, "Ренато Даль'Ара", трансляція на MEGOGO

Головний претендент на Скудетто та сенсаційний кандидат на фініш у топ-4 Серії А зійдуться в столиці Емілії-Романьї. Яскрава "Болонья" під керівництвом Тьяго Мотти намагатиметься зупинити чемпіонський експрес "Інтера". Міланці зі Сімоне Індзагі на чолі за сім турів до кінця чемпіонату випереджають головного конкурента ("Ювентус") на цілих 15 пунктів. Отже, за певних обставин "нерадзуррі" вже в понеділок можуть стати чемпіонами Італії. Та "Болонья" такі плани прагне зірвати.

"Ліверпуль" – "Манчестер Сіті"

10 березня, 17:45, Ліверпуль, "Енфілд", телетрансляція на Setanta Sports

Зате зберігається інтрига в чемпіонаті Англії. Двійко з трьох претендентів на титул зіграють очний поєдинок на "Енфілді". Попри справжню епідемію травм у мерсисайдців, визначити однозначного фаворита протистояння складно. "Манчестер Сіті" йде без поразок від початку грудня, але "Ліверпуль" – зазвичай незручний суперник для "містян". Додаємо до цього фактору магію домашньої арени та готових до подвигів вихованців "червоних", і шанси команд вирівнюються.

"Піттсбург" – "Едмонтон"

10 березня, 19:00, Піттсбург, PPG Paints Arena, трансляція на app.setantasports.com

"Пінгвінз" пора братися за голову, якщо Сідні Кросбі та компанія не збираються вдруге поспіль пролетіти повз плей-офф. Суперник "Піттсбурга" якраз із категорії тих, що вчасно схаменулися. Жахлива серія "Ойлерз" ледь не поховала одного з фаворитів достроково. Та тепер "Едмонтон" іде на 5-й сходинці Західної конференції НХЛ і наразі впевнено проходить у матчі на виліт. Посприяла цьому й розгромна перемога над "Пінгвінз" (6:1) кілька днів тому. Настав час помсти?..

"Кліпперс" – "Мілуокі"

10 березня, 21:00, Лос-Анджелес, Crypto.com Arena, телетрансляція на Setanta Sports

Баскетбольні колективи Тайронна Лю і Дока Ріверса вже оформили по чотири десятки перемог у регулярці. І "Кліпперс", і "Бакс" доволі впевнено почуваються серед лідерів на Заході та Сході відповідно. Така диспозиція команд сприятиме видовищності поєдинку. Щось подібне трапилося в ніч проти понеділка, коли на 41 пункт Дем'єна Лілларда зірки "Лос-Анджелеса" Пол Джордж і Джеймс Харден відповіли 58-ма очками на двох. "Мілуокі" дотиснув "Кліпперс" у фінальній чверті.