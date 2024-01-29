Зірка "Фінікса" поповнив елітний клуб бомбардирів НБА всіх часів

Ветеран "Фінікс Санз" Кевін Дюрант досягнув гросмейстерської позначки набраних очок під егідою Національної баскетбольної асоціації в поєдинку регулярної першості проти "Орландо Меджик".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter НБА .

35-річний форвард перетнув рубіж 28000 очок за кар'єру в НБА. У протистоянні з "Меджик" він набрав 15 пунктів.

Дюрант став десятим баскетболістом в історії асоціації, який підкорив таку висоту. Наразі він зупинив позначку на рівні 28003 очка. Утім, ще цьогоріч може обійти легендарного центрового Шакіла О'Ніла (28596 пунктів).

Лідером за загальною результативністю всіх часів залишається лідер "Лейкерс" Леброн Джеймс (39704). У топ-10, окрім "Короля" і Дюранта, більше не залишилося чинних баскетболістів.

Congrats to @KDTrey5 of the @Suns for becoming the 10th player in NBA history to score 28,000 career points! pic.twitter.com/NXXy29SF06 — NBA (@NBA) January 29, 2024

Хто такий Кевін Дюрант

Уродженець міста Вашингтон, на студентському рівні виступав за "Тексес Лонгхорнс". На драфті НБА-2007 обраний "Сіетл Суперсонікс" під 2-м номером.

Під егідою асоціації дебютував у сезоні 2007/08 і став Новачком року. Після сезону виступів переїхав разом із командою до Оклахоми. Перед кампанією 2016/17 перебрався до "Голден Стейта". Завоював із "Ворріорз" два чемпіонські титули, двічі був визнаний MVP фінальної серії (2017, 2018). MVP сезону-2014, чотириразовий найкращий снайпер регулярки, тричі олімпійський чемпіон.

Пропустив сезон 2019/20, а з 2020-го виступав за "Бруклін". Проводить перший повний сезон у складі "Фінікса", куди перейшов у лютому торік. За межами майданчика займається благодійністю.