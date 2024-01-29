ua en ru
Пн, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зірка "Фінікса" поповнив елітний клуб бомбардирів НБА всіх часів

Орландо, Понеділок 29 січня 2024 12:59
UA EN RU
Зірка "Фінікса" поповнив елітний клуб бомбардирів НБА всіх часів Фото: Кевін Дюрант переписав історію НБА (basketusa.com)
Автор: Антон Федорців

Ветеран "Фінікс Санз" Кевін Дюрант досягнув гросмейстерської позначки набраних очок під егідою Національної баскетбольної асоціації в поєдинку регулярної першості проти "Орландо Меджик".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter НБА.

35-річний форвард перетнув рубіж 28000 очок за кар'єру в НБА. У протистоянні з "Меджик" він набрав 15 пунктів.

Дюрант став десятим баскетболістом в історії асоціації, який підкорив таку висоту. Наразі він зупинив позначку на рівні 28003 очка. Утім, ще цьогоріч може обійти легендарного центрового Шакіла О'Ніла (28596 пунктів).

Лідером за загальною результативністю всіх часів залишається лідер "Лейкерс" Леброн Джеймс (39704). У топ-10, окрім "Короля" і Дюранта, більше не залишилося чинних баскетболістів.

Хто такий Кевін Дюрант

Уродженець міста Вашингтон, на студентському рівні виступав за "Тексес Лонгхорнс". На драфті НБА-2007 обраний "Сіетл Суперсонікс" під 2-м номером.

Під егідою асоціації дебютував у сезоні 2007/08 і став Новачком року. Після сезону виступів переїхав разом із командою до Оклахоми. Перед кампанією 2016/17 перебрався до "Голден Стейта". Завоював із "Ворріорз" два чемпіонські титули, двічі був визнаний MVP фінальної серії (2017, 2018). MVP сезону-2014, чотириразовий найкращий снайпер регулярки, тричі олімпійський чемпіон.

Пропустив сезон 2019/20, а з 2020-го виступав за "Бруклін". Проводить перший повний сезон у складі "Фінікса", куди перейшов у лютому торік. За межами майданчика займається благодійністю.

До слова, легкий форвард "Атланти" Бей очолив хіт-парад моментів із переможним путбеком.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Європа залишиться наодинці проти Путіна. Зеленський пояснив ризик затримки допомоги США
Європа залишиться наодинці проти Путіна. Зеленський пояснив ризик затримки допомоги США
DAILY
Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда