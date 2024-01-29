ua en ru
Пн, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Звезда "Финикса" пополнил элитный клуб бомбардиров НБА всех времен

Орландо, Понедельник 29 января 2024 12:59
UA EN RU
Звезда "Финикса" пополнил элитный клуб бомбардиров НБА всех времен Фото: Кевин Дюрант переписал историю НБА (basketusa.com)
Автор: Антон Федорцив

Ветеран "Финикс Санз" Кевин Дюрант достиг гроссмейстерской отметки набранных очков под эгидой Национальной баскетбольной ассоциации в поединке регулярного первенства против "Орландо Мэджик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter НБА.

35-летний форвард пересек рубеж в 28000 очков за карьеру в НБА. В противостоянии с "Мэджик" он набрал 15 пунктов.

Дюрант стал десятым баскетболистом в истории ассоциации, покорившим такую высоту. Пока он остановил отметку на уровне 28003 очка. Впрочем, еще в этом году может обойти легендарного центрового Шакила О'Нила (28596 пунктов).

Лидером по общей результативности всех времен остается лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс (39704). В топ-10, кроме "Короля" и Дюранта, больше не осталось действующих баскетболистов.

Кто такой Кевин Дюрант

Уроженец города Вашингтон, на студенческом уровне выступал за "Техас Лонгхорнс". На драфте НБА-2007 выбран "Сиэтл Суперсоникс" под 2-м номером.

Под эгидой ассоциации дебютировал в сезоне 2007/08 и стал Новичком года. После сезона выступлений переехал вместе с командой в Оклахому. Перед кампанией 2016/17 перебрался в "Голден Стэйт". Завоевал с "Уорриорз" два чемпионских титула, дважды был признан MVP финальной серии (2017, 2018). MVP сезона-2014, четырехкратный лучший снайпер регулярки, трижды олимпийский чемпион.

Пропустил сезон 2019/20, а с 2020-го выступал за "Бруклин". Проводит первый полный сезон в составе "Финикса", куда перешел в феврале этого года. За пределами площадки занимается благотворительностью.

К слову, легкий форвард "Атланты" Бэй возглавил хит-парад моментов с победным путбэком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Европа останется наедине против Путина. Зеленский объяснил риск задержки помощи США
Европа останется наедине против Путина. Зеленский объяснил риск задержки помощи США
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России