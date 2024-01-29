Звезда "Финикса" пополнил элитный клуб бомбардиров НБА всех времен

Ветеран "Финикс Санз" Кевин Дюрант достиг гроссмейстерской отметки набранных очков под эгидой Национальной баскетбольной ассоциации в поединке регулярного первенства против "Орландо Мэджик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter НБА .

35-летний форвард пересек рубеж в 28000 очков за карьеру в НБА. В противостоянии с "Мэджик" он набрал 15 пунктов.

Дюрант стал десятым баскетболистом в истории ассоциации, покорившим такую высоту. Пока он остановил отметку на уровне 28003 очка. Впрочем, еще в этом году может обойти легендарного центрового Шакила О'Нила (28596 пунктов).

Лидером по общей результативности всех времен остается лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс (39704). В топ-10, кроме "Короля" и Дюранта, больше не осталось действующих баскетболистов.

Congrats to @KDTrey5 of the @Suns for becoming the 10th player in NBA history to score 28,000 career points! pic.twitter.com/NXXy29SF06 — NBA (@NBA) January 29, 2024

Кто такой Кевин Дюрант

Уроженец города Вашингтон, на студенческом уровне выступал за "Техас Лонгхорнс". На драфте НБА-2007 выбран "Сиэтл Суперсоникс" под 2-м номером.

Под эгидой ассоциации дебютировал в сезоне 2007/08 и стал Новичком года. После сезона выступлений переехал вместе с командой в Оклахому. Перед кампанией 2016/17 перебрался в "Голден Стэйт". Завоевал с "Уорриорз" два чемпионских титула, дважды был признан MVP финальной серии (2017, 2018). MVP сезона-2014, четырехкратный лучший снайпер регулярки, трижды олимпийский чемпион.

Пропустил сезон 2019/20, а с 2020-го выступал за "Бруклин". Проводит первый полный сезон в составе "Финикса", куда перешел в феврале этого года. За пределами площадки занимается благотворительностью.