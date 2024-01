Звезда "Финикса" пополнил элитный клуб бомбардиров НБА всех времен

35-летний форвард пересек рубеж в 28000 очков за карьеру в НБА. В противостоянии с "Мэджик" он набрал 15 пунктов.

Дюрант стал десятым баскетболистом в истории ассоциации, покорившим такую высоту. Пока он остановил отметку на уровне 28003 очка. Впрочем, еще в этом году может обойти легендарного центрового Шакила О'Нила (28596 пунктов).

Лидером по общей результативности всех времен остается лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс (39704). В топ-10, кроме "Короля" и Дюранта, больше не осталось действующих баскетболистов.

Congrats to @KDTrey5 of the @Suns for becoming the 10th player in NBA history to score 28,000 career points! pic.twitter.com/NXXy29SF06