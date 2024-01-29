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Переможний путбек форварда "Атланти" після соло лідера команди: момент дня в НБА

Атланта, Понеділок 29 січня 2024 10:57
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Переможний путбек форварда "Атланти" після соло лідера команди: момент дня в НБА Фото: Саддік Бей врятував поєдинок "Гокс" (twitter.com/ATLHawks)
Автор: Антон Федорців

Легкий форвард "Атланти Гокс" Саддік Бей опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

24-річний американець оформив геймвінер у протистоянні з "Торонто". За лічені секунди до сирени зірка "Гокс" Янг сміливо пішов атакувати кошик "Рапторз", але не реалізував двоочковий. Проте, м'яч підхопив Бей та ефектно додав згори.

Стараннями цього дуету "Атланта" вирвала непросту домашню перемогу (126:125). Джорджійці замикають чільну десятку Східної конференції НБА. Натомість "Торонто" тут іде на 12-й сходинці.

Найрезультативнішим на паркеті став Янг. Він набрав 30 очок, зробив 2 підбирання і віддав 12 передач. Бей відповів своїм дабл-даблом – 26 пунктів, 13 підбирань і 3 асисти.

Хто такий Саддік Бей

Уродженець міста Шарлотт (Північна Кароліна), на студентському рівні виступав за "Вілланову Вайлдкетс". Обраний "Брукліном" під 19-м номером драфту НБА-2020.

У той же день права на форварда перейшли до "Детройта". У складі "Пістонз" провів 2,5 сезони. Посеред кампанії 2022/23 був обміняний до "Атланти" в рамках чотиристоронньої угоди. Середні цифри нинішнього сезону – 13.1 очок, 6.6 підбирань, 1.5 передача та 0.9 перехоплень за майже 33 хвилини в грі.

Спершу погодився грати за Університет Північної Кароліни. Там у студентські роки виступала його мати, яка зараз працює директором середньої школи.

До слова, напередодні оборонець "Шарлотта" Мілер очолив підбірку моментів із могутнім слемданком.

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