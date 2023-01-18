Зірка "Філадельфії" з переможним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Досвідчений американець зіграв провідну роль у домашній перемозі над "Анахайм Дакс" (5:2). Він закинув шайбу в першому періоді та ще дві – в третьому.

Саме Хейс відкрив рахунок, коли в більшості влучно пробив із правої зони вкидання після передачі ДеАнджело. На старті ж третьої 20-хвилинки форвард завершив блискавичну комбінацію за участю Еллісона та Лотона. А на десерт він із центра майданчика відправив шайбу в порожні ворота.

Для Хейса цей хет-трик – перший у кар'єрі в НХЛ. Нинішній сезон став дев'ятим у найсильнішій лізі планети для центрфорварда з Бостона. Раніше він захищав кольори "Нью-Йорк Рейнджерс" і "Вінніпег Джетс".

Доповнили топ-трійку вечора центрфорвард "Торонто" Вільям Нюландер і оборонець "Міннесоти" Джаред Сперджен. Перший оформив дубль і віддав результативну передачу в перестрілці з "Флоридою" (5:4 ОТ). Натомість другий закинув дві шайби "Вашингтону" в столиці (4:2).