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Зірка "Філадельфії" з переможним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

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Філадельфія, Середа 18 січня 2023 11:18
Зірка "Філадельфії" з переможним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Кевін Хейс закинув 3 шайби "Анахайму" (twitter.com/NHLFlyers)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги обрав центрфорварда "Філадельфії Флаєрз" Кевіна Хейса головною зіркою ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Досвідчений американець зіграв провідну роль у домашній перемозі над "Анахайм Дакс" (5:2). Він закинув шайбу в першому періоді та ще дві – в третьому.

Саме Хейс відкрив рахунок, коли в більшості влучно пробив із правої зони вкидання після передачі ДеАнджело. На старті ж третьої 20-хвилинки форвард завершив блискавичну комбінацію за участю Еллісона та Лотона. А на десерт він із центра майданчика відправив шайбу в порожні ворота.

Для Хейса цей хет-трик – перший у кар'єрі в НХЛ. Нинішній сезон став дев'ятим у найсильнішій лізі планети для центрфорварда з Бостона. Раніше він захищав кольори "Нью-Йорк Рейнджерс" і "Вінніпег Джетс".

Доповнили топ-трійку вечора центрфорвард "Торонто" Вільям Нюландер і оборонець "Міннесоти" Джаред Сперджен. Перший оформив дубль і віддав результативну передачу в перестрілці з "Флоридою" (5:4 ОТ). Натомість другий закинув дві шайби "Вашингтону" в столиці (4:2).

До слова, напередодні форвард "Колорадо" Маккіннон очолив топ-3 зірок із чотирма набраними пунктами.

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