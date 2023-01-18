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Звезда "Филадельфии" с победным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

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Филадельфия, Среда 18 января 2023 11:18
Звезда "Филадельфии" с победным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Кевин Хейс забросил 3 шайбы "Анахайму" (twitter.com/NHLFlyers)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги выбрал центрфорварда "Филадельфии Флайерз" Кевина Хейса главной звездой игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Опытный американец сыграл ведущую роль в домашней победе над "Анахайм Дакс" (5:2). Он забросил шайбу в первом периоде и еще две – в третьем.

Именно Хейс открыл счет, когда в большинстве метко пробил из правой зоны вбрасывания после передачи ДеАнджело. На старте же третьей 20-минутки форвард завершил молниеносную комбинацию с участием Эллисона и Лотона. А на десерт он из центра площадки отправил шайбу в пустые ворота.

Для Хейса этот хет-трик – первый в карьере НХЛ. Нынешний сезон стал девятым в сильнейшей лиге планеты для центрфорварда из Бостона. Ранее он защищал цвета "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Виннипег Джетс".

Дополнили топ-тройку вечера центрфорвард "Торонто" Вильям Нюландер и защитник "Миннесоты" Джаред Сперджен. Первый оформил дубль и отдал результативную передачу в перестрелке с "Флоридой" (5:4 ОТ). Второй же забросил две шайбы "Вашингтону" в столице (4:2).

К слову, накануне форвард "Колорадо" Маккиннон возглавил топ-3 звезд с четырьмя набранными пунктами.

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