Зірка "Філадельфії" оформив переможний баззер у падінні: момент дня в НБА

Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився центровий "Філадельфії Севенті Сіксерс" Джоел Ембіід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

28-річний лідер пенсильванців приніс перемогу команді. За рахунку 119:118 на користь "Портленда" він узяв на себе ініціативу в останній атаці "Севенті Сіксерс". Фінтом центровий звільнився від опіки Нуркіча та за високою траєкторією спрямував м'яч у кошик.

Часу відігратися портлендці вже не мали. Завдяки перемозі "Філадельфія" закріпилася на 3-й сходинці Східної конференції НБА. Натомість "Трейл Блейзерс" ідуть серед аутсайдерів Заходу.

Сам Ембіід провів у грі понад 37 хвилин і став найрезультативнішим у матчі. Він набрав 39 очок, зробив 7 підбирань і віддав 4 передачі. Центровий реалізував 13 кидків із гри (20 спроб) і 13 штрафних (18).

Хто такий Джоел Ембіід

Уродженець столиці Камеруну, на студентському рівні виступав за "Канзас Джейгокс". Обраний "Філадельфією" під 3-м номером драфту НБА-2014.

Проводить сьомий сезон у складі "Севенті Сіксерс". Шестиразовий учасник Матчу всіх зірок асоціації. У сезоні 2021/22 Ембіід став найрезультативнішим гравцем регулярного чемпіонату (2079 очок).

У дитинстві займався волейболом і футболом. У баскетбол почав грати в 15 років і потрапив за океан за протекцією екс-форварда "Мілуокі" Люка Мба а Муте.