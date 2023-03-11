ua ru
Сб, 11 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Звезда "Филадельфии" оформил победный баззер в падении: момент дня в НБА

Новина українською →
Филадельфия, Суббота 11 марта 2023 11:17
Звезда "Филадельфии" оформил победный баззер в падении: момент дня в НБА Фото: Джоэл Эмбиид только что набрал решающие очки (facebook.com/Sixers)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался центровой "Филадельфии Севенти Сиксерс" Джоэл Эмбиид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

28-летний лидер пенсильванцев принес победу команде. При счете 119:118 в пользу "Портленда" он взял на себя инициативу в последней атаке "Севенти Сиксерс". Финтом центровой освободился от опеки Нуркича и по высокой траектории отправил мяч в корзину.

Времени отыграться у портлендцев уже не было. Благодаря победе "Филадельфия" закрепилась на 3-й строчке Восточной конференции НБА. В свою очередь "Трэйл Блэйзерс" идут среди аутсайдеров Запада.

Сам Эмбиид провел в игре свыше 37 минут и стал самым результативным в матче. Он набрал 39 очков, сделал 7 подборов и отдал 4 передачи. Центровый реализовал 13 бросков с игры (20 попыток) и 13 штрафных (18).

Кто такой Джоэл Эмбиид

Уроженец столицы Камеруна, на студенческом уровне выступал за "Канзас Джейхокс". Выбран "Филадельфией" под 3-м номером драфта НБА-2014.

Проводит седьмой сезон в составе "Севенти Сиксерс". Шестикратный участник Матча всех звезд ассоциации. В сезоне 2021/22 Эмбиид стал самым результативным игроком регулярного чемпионата (2079 очков).

В детстве занимался волейболом и футболом. В баскетбол начал играть в 15 лет и попал за океан по протекции экс-форварда "Милуоки" Люка Мба а Муте.

К слову, накануне защитник "Хьюстона" Грин возглавил хит-парад моментов с точным броском из-за спины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
ВСУ отбили атаку оккупантов у Белогоровки и держат оборону в Бахмуте: карты боев ISW
ВСУ отбили атаку оккупантов у Белогоровки и держат оборону в Бахмуте: карты боев ISW
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации