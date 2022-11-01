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Зірка "Динамо" став найкращим гравцем туру УПЛ

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Київ, Вівторок 01 листопада 2022 10:07
Зірка "Динамо" став найкращим гравцем туру УПЛ Фото: Віталій Буяльський (у центрі) оформив дубль (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Провідні вітчизняні експерти обрали найкращого гравця 10-го туру в українській Прем'єр-лізі. Переможець номінації доклався до перемоги київського "Динамо" над криворізьким "Кривбасом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Півзахисник Віталій Буяльський – гравець туру вищого дивізіону. Він оформив дубль у матчі проти "Кривбаса".

Хавбек вийшов у старті "Динамо" та провів на полі 81 хвилину. 29-річний українець подвоїв перевагу "біло-синіх" у середині першого тайму, а на старті другої половини забив третій м'яч киян після нереалізованого Циганковим пенальті.

Буяльського визнали найкращим у 10-му турі за рішенням фахівців експертної ради. До неї увійшли знані в минулому бомбардири та тренери: Венглинський, Гецко, Нагорняк, Сабо, Сопко, Федорчук, Чанцев, Юрчишин і Яворський. У попередньому турі гравцем тижня став форвард "Кривбаса" Дебелко.

У нинішньому сезоні Віталій Буяльський провів 8 матчів в УПЛ, у яких забив 7 м'ячів і оформив 1 асист. Найрезультативнішими в кар'єрі хавбека досі залишаються сезони 2021/22 і 2019/20. Тоді він забив по 9 голів.

Зірка &quot;Динамо&quot; став найкращим гравцем туру УПЛ

До слова, раніше "Шахтар" втратив очки з "Олександрією" в УПЛ у меншості.

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