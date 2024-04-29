Зірка "Далласа" двоочковим із-під гурту оборонців не врятував від невдачі: момент дня в НБА

Універсал підкорив моментом у фінальній чверті протистояння з "Кліпперс". Він сміливо пішов атакувати кошик каліфорнійців і в оточенні трьох опонентів зумів виконати влучний кидок на два очки.

Старань Ірвінга забракло для загального успіху "Маверікс". Техасці зазнали домашньої поразки від "Лос-Анджелеса" (111:116) та дозволили "Кліпперс" зрівняти рахунок у серії першого раунду (2:2). Наступний матч зіграють в Місті янголів.

Ірвінг ще й став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 40 очок, зробив 7 підбирань і віддав 5 передач. У лавах "Кліпперс" найбільшу кількість пунктів оформив форвард Пол Джордж (33 очки).

Хто такий Кайрі Ірвінг

Уродженець австралійського Мельбурна, на студентському рівні виступав за Університет Дюка. Обраний "Клівлендом" під першим номером драфту НБА-2011.

У дебютний сезон у складі "Кавальєрс" став Новачком року асоціації. Разом із Леброном доклався до чемпіонського титулу за підсумками сезону 2015/16. У липні 2017 року був обміняний в "Бостон", а перед сезоном 2019/20 підписав контракт із "Брукліном" як вільний агент.

У лавах "Далласа" опинився посеред сезону 2022/23 в обмін на Фінні-Сміта та Дінвідді. У складі збірної США тріумфував на Олімпіаді-2016, виграв "золото" ЧС-2014 та був визнаний MVP турніру.

Хобі – читання, гра на баритон-саксофоні. Вірить в численні теорії змов на кшталт пласкої Землі, вбивства Джона Кеннеді банківським картелем, керування людей світовим урядом через поширення вірусів.