Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил плеймейкер "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
Универсал покорил моментом в финальной четверти противостояния с "Клипперс". Он смело пошел атаковать корзину калифорнийцев и в окружении трех оппонентов сумел выполнить точный бросок на два очка.
Стараний Ирвинга не хватило для всеобщего успеха "Маверикс". Техасцы потерпели домашнее поражение от "Лос-Анджелеса" (111:116) и позволили "Клипперс" сравнять счет в серии первого раунда (2:2). Следующий матч сыграют в Городе ангелов.
Ирвинг еще и стал самым результативным на паркете. Он набрал 40 очков, сделал 7 подборов и отдал 5 передач. В рядах "Клипперс" наибольшее количество пунктов оформил форвард Пол Джордж (33 очка).
Уроженец австралийского Мельбурна, на студенческом уровне выступал за Университет Дьюка. Выбран "Кливлендом" под первым номером драфта НБА-2011.
В дебютный сезон в составе "Кавальерс" стал Новичком года ассоциации. Вместе с Леброном приложился к чемпионскому титулу по итогам сезона 2015/16. В июле 2017 года был обменян в "Бостон", а перед сезоном 2019/20 подписал контракт с "Бруклином" как свободный агент.
В рядах "Далласа" оказался посреди сезона 2022/23 в обмен на Финни-Смита и Динвидди. В составе сборной США триумфовал на Олимпиаде-2016, выиграл "золото" ЧМ-2014 и был признан MVP турнира.
Хобби – чтение, игра на баритон-саксофоне. Верит в многочисленные теории заговоров вроде плоской Земли, убийства Джона Кеннеди банковским картелем, управление людей мировым правительством посредством распространения вирусов.
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