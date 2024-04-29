Звезда Далласа двухочковым из-под группы защитников не спас от неудачи: момент дня в НБА

Универсал покорил моментом в финальной четверти противостояния с "Клипперс". Он смело пошел атаковать корзину калифорнийцев и в окружении трех оппонентов сумел выполнить точный бросок на два очка.

Стараний Ирвинга не хватило для всеобщего успеха "Маверикс". Техасцы потерпели домашнее поражение от "Лос-Анджелеса" (111:116) и позволили "Клипперс" сравнять счет в серии первого раунда (2:2). Следующий матч сыграют в Городе ангелов.

Ирвинг еще и стал самым результативным на паркете. Он набрал 40 очков, сделал 7 подборов и отдал 5 передач. В рядах "Клипперс" наибольшее количество пунктов оформил форвард Пол Джордж (33 очка).

Кто такой Кайри Ирвинг

Уроженец австралийского Мельбурна, на студенческом уровне выступал за Университет Дьюка. Выбран "Кливлендом" под первым номером драфта НБА-2011.

В дебютный сезон в составе "Кавальерс" стал Новичком года ассоциации. Вместе с Леброном приложился к чемпионскому титулу по итогам сезона 2015/16. В июле 2017 года был обменян в "Бостон", а перед сезоном 2019/20 подписал контракт с "Бруклином" как свободный агент.

В рядах "Далласа" оказался посреди сезона 2022/23 в обмен на Финни-Смита и Динвидди. В составе сборной США триумфовал на Олимпиаде-2016, выиграл "золото" ЧМ-2014 и был признан MVP турнира.

Хобби – чтение, игра на баритон-саксофоне. Верит в многочисленные теории заговоров вроде плоской Земли, убийства Джона Кеннеди банковским картелем, управление людей мировым правительством посредством распространения вирусов.