Битва на Сході НБА, класика Ліги чемпіонів і новий виклик "Байєра" : анонс тижня в спорті

Безкомпромісний баскетбольний матч у Маямі, футбольне протистояння авторитетів у Мюнхені, німецький вояж "Парі Сен-Жермен", зустріч знакових для Вейна Гретцкі хокейних команд і новий крок у фінал єврокубка для леверкузенського "Байєра" відбудуться цього тижня.

"Маямі" – "Бостон"

30 квітня, 02:30, Маямі, "Касея Центр", телетрансляція на Setanta Sports

Перша та восьма команди регулярної першості на Сході НБА вдруге зустрінуться у Флориді. Після обміну перемогами в Массачусетсі "Бостон" здобув упевнену перемогу в Маямі в ніч проти неділі. Навіть Святослав Михайлюк провів на паркеті півтори хвилини та встиг оформити 1 підбирання. Ще один успіх на виїзді дозволить "Селтікс" відразу по поверненню додому завершити серію першого раунду на втіху рідним трибунам. Без Джиммі Батлера "Гіт" вкрай складно опиратися.

"Баварія" – "Реал"

30 квітня, 22:00, Мюнхен, "Альянц Арена", трансляція на MEGOGO

Королівський клуб вдруге поспіль у плей-офф Ліги чемпіонів буде співавтором дострокового фіналу. Так, "Баварія" у нинішньому сезоні провалилася на внутрішній арені. Утім, у головному єврокубку мюнхенці зберігають статус традиційних фаворитів. Німецький гранд після анонсу відставки Томаса Тухеля отримав друге дихання і несподівано та впевнено водночас вибив "Арсенал". Отже, Харрі Кейн матиме нагоду нагадати "Реалу" про цінність центрфорварда.

Фото: Мануель Нойєр раніше зупиняв "вершкових" із Мадрида (facebook.com/fcbayern.en)

"Боруссія" Д – ПСЖ

1 травня, 22:00, Дортмунд, "Сігнал Ідуна Парк", трансляція на MEGOGO

Зате в другому півфіналі Ліги чемпіонів маємо очевидного фаворита. Чемпіон Франції відправив на нове коло поневірянь "Барселону" та в думках уже обдумує план на фінал. Інша справа, що німецьким "джмелям" не звикати перемагати в ролі андердога. У протистоянні з мадридським "Атлетіко" дортмундці дуже доречно забили м'яч на виїзді, а потім шокували "матрацників" двома голами до перерви вдома. Парижанам варто заздалегідь підготуватися до сюрпризів від "Боруссії".

"Едмонтон" – "Лос-Анджелес"

1 травня, 23:00*, Едмонтон, "Роджерс Плейс", телетрансляція на Setanta Sports+

Гранди Тихоокеанського дивізіону гарантовано зіграють п'ятий матч серії у ніч проти четверга. "Ойлерз" і "Кінгз" повернуться до Альберти після обміну перемогами в попередньому слоті. "Едмонтон" у першому поєдинку в сонячній Каліфорнії, здається, ствердив випадковість перемоги "Лос-Анджелеса" в овертаймі другого матчу. Якщо Коннор Макдевід до темпу асистентських дій додасть ще й гольові, то непереливки буде не тільки "Кінгз", а й будь-кому в НХЛ.

Фото: Для "Кінгз" протистояння з "Ойлерз" – надпринципове (latimes.com)

"Рома" – "Байєр"

2 травня, 22:00, Рим, "Стадіо Олімпіко", трансляція на MEGOGO

У середині січня керівництво римських "вовків" звільнило Жозе Моурінью і прагнуло, щоб сезон якомога швидше закінчився. Наприкінці квітня "Рома" зі вже постійним керманичем Даніеле Де Россі йде в зоні Ліги чемпіонів і всерйоз бореться за трофей Ліги Європи. Римляни зняли скальпи з "Брайтона" та "Мілана" та отримали, вочевидь, найсерйознішого опонента з можливих. "Байєр" вже відправив у небуття тавро "Неверкузена" вдома та прагне того ж у Європі...

* – точний час визначать пізніше