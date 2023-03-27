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Зірка "Бостона" закинув 50 шайб у сезоні: відео всіх голів вечора НХЛ

Фото: Давід Пастрняк закинув дві шайби "Кароліні" (facebook.com/NHLBruins)
Автор: Антон Федорців

Крайній нападник "Бостон Брюїнз" Давід Пастрняк перетнув рубіж 50-ти шайб у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Чеський вінгер узяв на себе роль лідера в протистоянні з "Кароліною" (4:3 Б). Він оформив дубль в основний час виїзного поєдинку в Ралі.

На старті першого періоду Пастрняк у контратаці "Брюїнз" реалізував нагоду, відправивши шайбу поміж щитків воротаря Андерсена. Натомість у другій 20-хвилинки він у більшості "Бостона" класно пробив під ближню стійку з правої зони вкидання.

Обидві шайби стали особливими для Пастрняка. 26-річний чех повторив свій рекорд результативності в НХЛ – 51 гол. Такий же показник у нього був у сезоні 2019/20. Окрім того, Пастрняк 600 набрав очок за час виступів у лавах "Брюїнз" (583 матчі). Швидше цих показників досягли лише дві легенди "Бостона" – Боббі Орр (461 поєдинок) і Рей Бурк (569).

Незважаючи на результат битви лідерів Східної конференції, обидві команди залишилися лідерами своїх дивізіонів. "Бостон" іде першим в Атлантичному дивізіоні (119 очок), випереджаючи "Торонто" (97 пунктів). Натомість "Кароліна" набрала 103 бали в дивізіоні Метрополітен і випереджає на три очки "Нью-Джерсі".

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Арізона" – "Колорадо" – 3:4 Б (0:0, 0:2, 3:1, 0:0, 0:1)
  • "Кароліна" – "Бостон" – 3:4 Б (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 0:2)
  • "Нешвілл" – "Торонто" – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
  • "Чикаго" – "Ванкувер" – 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)
  • "Лос-Анджелес" – "Сент-Луїс" – 7:6 (5:1, 0:3, 2:2)

До слова, напередодні вінгер "Монреаля" Харві-Пінар став першою зіркою вечора з хет-триком проти "Коламбуса".

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