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Вінгер "Монреаля" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

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Монреаль, Неділя 26 березня 2023 10:58
Вінгер "Монреаля" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Рафаель Харві-Пінар змусив фанатів кидати картузи на лід (facebook.com/canadiensmtl)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали крайнього нападника "Монреаль Канадієнс" Рафаеля Харві-Пінара найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

24-річний канадець найбільше доклався до розгромної перемоги "Монреаля" на домашньому льоду. Вінгер трьома шайбами наблизив звитягу над "Коламбусом" (8:2).

Харві-Пінар оформив хет-трик за 17 хвилин другого періоду. На перших секундах він виявився найспритнішим на "п'ятаку" та добив шайбу за лінію після кидка Матесона. Далі нападник у стрімкій атаці "Канадієнс" із лівої зони вкидання переграв голкіпера. А на десерт Харві-Пінар перед воротами підправив "диск" після кидка Гоффмана в більшості.

Підсумковий результат не змінив турнірного становища команд. "Монреаль" залишився аутсайдером Атлантичного дивізіону. Натомість "Коламбус" – останній у дивізіоні Метрополітен.

До топ-3 зірок також потрапили вінгер "Вегаса" Ніколя Руа та "дитяча лінія" у складі Алексіса Лафреньєра, Філіпа Хитіла та Каапо Какко з "Нью-Йорк Рейнджерс". Перший оформив переможну шайбу в овертаймі протистояння з "Едмонтоном" (4:3). Натомість трійка "синьосорочечників" із середнім віком 22 роки набрала 6 пунктів на трьох – три шайби, три асисти.

Усі результати вечора в НХЛ:

Вінгер &quot;Монреаля&quot; з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні форвард "Коламбуса" Джонсон став першою зіркою дня з "мічиганським голом".

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