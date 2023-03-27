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Звезда "Бостона" забросил 50 шайб в сезоне: видео всех голов вечера НХЛ

Фото: Давид Пастрняк забросил две шайбы "Каролине" (facebook.com/NHLBruins)
Автор: Антон Федорцив

Крайний нападающий "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк пересек рубеж 50 шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Чешский вингер взял на себя роль лидера в противостоянии с "Каролиной" (4:3 Б). Он оформил дубль в основное время выездного поединка в Рали.

На старте первого периода Пастрняк в контратаке "Брюинз" реализовал возможность, отправив шайбу между щитками вратаря Андерсена. Во второй же 20-минутке он в большинстве "Бостона" классно пробил под ближнюю стойку из правой зоны вбрасывания.

Обе шайбы стали особенными для Пастрняка. 26-летний чех повторил свой рекорд результативности в НХЛ – 51 гол. Такой же показатель у него был в сезоне 2019/20. Кроме того, Пастрняк набрал 600 очков за время выступлений в рядах "Брюинз" (583 матча). Быстрее этих показателей достигли лишь две легенды "Бостона" – Бобби Орр (461 поединок) и Рэй Бурк (569).

Несмотря на итог сражения лидеров Восточной конференции, обе команды остались лидерами своих дивизионов. "Бостон" идет первым в Атлантическом дивизионе (119 очков), опережая "Торонто" (97 пунктов). "Каролина" набрала 103 балла в дивизионе Метрополитен и опережает на три очка "Нью-Джерси".

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Аризона" – "Колорадо" – 3:4 Б (0:0, 0:2, 3:1, 0:0, 0:1)
  • "Каролина" – "Бостон" – 3:4 Б (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 0:2)
  • "Нэшвилл" – "Торонто" – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
  • "Чикаго" – "Ванкувер" – 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)
  • "Лос-Анджелес" – "Сент-Луис" – 7:6 (5:1, 0:3, 2:2)

К слову, накануне вингер "Монреаля" Харви-Пинар стал первой звездой вечера с хет-триком против "Коламбуса".

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