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Зірка "Бостона" триочковим на останніх секундах забезпечив овертайм: момент дня в НБА

Фото: Джейлен Браун врятував "Селтікс" (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив легкий форвард "Бостон Селтікс" Джейлен Браун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

"Сімка" господарів змінив сценарій кінцівки протистояння з "Індіаною". На останніх секундах четвертої чверті він наважився кинути з-за "дуги" та перевів матч в овертайм.

Там "Селтікс" дотиснули "Пейсерс" і повели у фінальній серії Східної конференції. Наступний поєдинок відбудеться в Массачусетсі в ніч проти п'ятниці, 24 травня. Серія триватиме до чотирьох перемог однієї з команд.

Найрезультативнішим на паркеті став форвард "Бостона" Джейсон Тейтум. Він оформив дабл-дабл – 36 очок, 12 підбирань. Тим часом Браун додав у скарбничку "Селтікс" ще 27 пунктів.

 

 

Хто такий Джейлен Браун

Уродженець штату Джорджія, на студентському рівні виступав за "Каліфорнію Голден Беарз". На драфті НБА-2016 обраний "Бостоном" під третім номером.

Після виступів у Літній лізі асоціації підписав угоду зі "Селтікс". Проводить сьомий поспіль сезон у складі команди та допоміг гранду дістатися до фіналу НБА-2022. Триразовий учасник Матчу всіх зірок (2021, 2023, 2024).

Браун – переконаний вегетаріанець. Його батька Марселлес був професіональним боксером, а кузен Арландус Джейкоб Бує в 2013-2021 рр. виступав на рівні НФЛ на позиції корнербека.

До слова, раніше центровий "Денвера" Йокіч став MVP сезону втретє в кар'єрі.

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