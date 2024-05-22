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Звезда "Бостона" трехочковым на последних секундах обеспечил овертайм: момент дня в НБА

Фото: Джейлен Браун спас "Селтикс" (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил легкий форвард "Бостон Селтикс" Джейлен Браун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

"Семерка" хозяев изменил сценарий концовки противостояния с "Индианой". На последних секундах четвертой четверти он отважился бросить из-за "дуги" и перевел матч в овертайм.

Там "Селтикс" дожали "Пэйсерс" и повели в финальной серии Восточной конференции. Следующий поединок состоится в Массачусетсе в ночь на пятницу, 24 мая. Серия продлится до четырех побед одной из команд.

Самым результативным на паркете стал форвард "Бостона" Джейсон Тейтум. Он оформил дабл-дабл – 36 очков, 12 подборов. Тем временем Браун добавил в копилку "Селтикс" еще 27 пунктов.

 

 

Кто такой Джейлен Браун

Уроженец штата Джорджия, на студенческом уровне выступал за "Калифорнию Голден Беарз". На драфте НБА-2016 выбран "Бостоном" под третьим номером.

После выступлений в Летней лиге ассоциации подписал соглашение с "Селтикс". Проводит седьмой сезон в составе команды и помог гранду добраться до финала НБА-2022. Трехкратный участник Матча всех звезд (2021, 2023, 2024).

Браун – убежденный вегетарианец. Его отец Марселлес был профессиональным боксером, а кузен Арландус Джейкоб Буе в 2013-2021 гг. выступал на уровне НФЛ на позиции корнербека.

К слову, ранее центровой "Денвера" Йокич стал MVP сезона в третий раз в карьере.

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