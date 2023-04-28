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Зірка "Бостона" оформив шалений данк на підбиранні: момент дня в НБА

Фото: Джейсон Тейтум у чудовій формі на старті плей-офф (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив універсальний форвард "Бостон Селтікс" Джейсон Тейтум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

25-річний американець найбільше запам'ятався епізодом під кінець фінальної чверті проти "Атланти". Хорфорд наважився кинути з-за дуги під гострим кутом, але м'яч вискочив із кошика. Утім, Тейтум швидко зорієнтувався і в польоті ефектно набрав 2 пункти згори.

Зрештою, "Бостон" здобув виїзну перемогу (128:120). Успіх у Джорджії дозволив пробитися в наступний раунд плей-офф. Там суперником "Селтікс" стане "Філадельфія", яка раніше легко вибила з боротьби "Бруклін".

Сам Тейтум став другим за результативністю на майданчику. Він набрав 30 очок, зробив 14 підбирань і віддав 7 передач. У грі форвард провів майже 40 хвилин.

Хто такий Джейсон Тейтум

Уродженець Сент-Луїса, на студентському виступав за Університет Дюка. Обраний "Бостоном" під 3-м номером драфту НБА-2017.

Проводить у лавах "Селтікс" шостий сезон поспіль. Чотириразовий учасник Матчу всіх зірок і MVP виставкового поєдинку цьогоріч. Зі збірною США виграв Олімпійські ігри-2020.

Співпрацює з брендами Jordan, Subway та Gatorade. Виховує 5-річного сина Джейсона-молодшого.

До слова, українець Ковляр виставив свою кандидатуру на драфт НБА-2023.

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