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Захисник збірної України заявився на драфт НБА-2023

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Таллінн, Четвер 27 квітня 2023 14:19
Захисник збірної України заявився на драфт НБА-2023 Фото: Олександр Ковляр у кольорах "Калева" (facebook.com/bckalevcramo)
Автор: Антон Федорців

На процедуру вибору клубами Національної баскетбольної асоціації нових гравців подав заявку оборонець естонського "Калева" та збірної України Олександр Ковляр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБА.

20-річний українець виставив свою кандидатуру на цьогорічний драфт. Він потрапив до списку 42-х іноземців, які заявилися на міжсезонний захід.

Ковляр потрапив до категорії early-entrance. Щодо оборонця немає вікових обмежень, але в разі потреби він зможе відкликати свою заявку до 31 травня. Сам драфт НБА-2023, на якому оберуть 60 новачків, запланований на 22 червня.

Нинішній сезон Ковляр провів у складі "Калева". Українець виступав у Латвійсько-естонській баскетбольній лізі, естонській Мейстрілізі, Кубку Європи ФІБА та Європейській північній басктебольній лізі. Середні цифри в ЛЕБЛ – 13 очок, 3 підбирання і 4.1 передачі за 23 хвилини на паркеті.

Ковляр є вихованцем южненського "Хіміка". Також захищав кольори естонського "Тарту". Взимку оборонець дебютував у складі збірної України, зігравши в поєдинках відбору на ЧС-2023 проти Італії та Нідерландів.

До слова, напередодні "Прометей" зазнав поразки від "Тюрк Телекома" в півфіналі Єврокубка.

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