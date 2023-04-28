Звезда "Бостона" оформил сумасшедший данк на подборе: момент дня в НБА

25-летний американец больше всего запомнился эпизодом на исходе финальной четверти против "Атланты". Хорфорд решил бросить из-за дуги под острым углом, но мяч выскочил из корзины. Впрочем, Тейтум быстро сориентировался и в полете эффектно набрал 2 пункта сверху.

В конце концов "Бостон" одержал выездную победу (128:120). Успех в Джорджии позволил пробиться в следующий раунд плей-офф. Там соперником "Селтикс" станет "Филадельфия", ранее легко выбившая из борьбы "Бруклин".

Сам Тейтум стал вторым по результативности на площадке. Он набрал 30 очков, сделал 14 подборов и отдал 7 передач. В игре форвард провел около 40 минут.

Кто такой Джейсон Тейтум

Уроженец Сент-Луиса, на студенческом выступал за Университет Дьюка. Выбран "Бостоном" под 3-м номером драфта НБА-2017.

Проводит в рядах "Селтикс" шестой сезон подряд. Четырехкратный участник Матча всех звезд и MVP выставочного поединка этого года. Со сборной США выиграл Олимпийские игры-2020.

Сотрудничает с брендами Jordan, Subway и Gatorade. Воспитывает 5-летнего сына Джейсона-младшего.