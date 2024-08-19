Зірка біатлонної збірної України зламала ногу на тренуванні

32-річна спортсменка зламала ногу на тренуванні. Тепер на неї чекатиме тривала реабілітація.

Петренко зламала ногу під час прискорення на тренувальному занятті. Вона змушена буде впродовж місяця перебувати в гіпсі. Потім розпочнеться реабілітаційний процес.

У минулому сезоні Кубка світу Петренко стала третьою серед українок у загальному заліку біатлоністів. Вона набрала 149 очок. Найкращим виступом біатлоністки стало 12-те місце в гонці переслідування у швейцарському Ленцергайде.

Кубок світу 2024/25

Новий змагальний рік розпочнеться наприкінці листопада. Перший етап прийме фінське Контіолагті.

Сезон складатиметься з дев'яти етапів і чемпіонату світу в Ланцергейде в лютому. Фінальні гонки сезону відбудуться в норвезькому Осло 21-23 березня 2025 року. Усього відбудеться 70 перегонів (по 31 в жіночому та чоловічому біатлоні, 8 змішаних).

У квітні збірна України отримала тренерів на новий сезон Кубка світу. Надія Бєлова стала старшою тренеркою чоловічої збірної замість Юрая Санітри. Тим часом старшим тренером жіночої збірної залишився Микола Зоц.