Зірка біатлонної збірної України зламала ногу на тренуванні

Українська біатлоністка Ірина Петренко зазнала важкої травми в рамках підготовки до нового сезону Кубка світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Biathlonnews.
32-річна спортсменка зламала ногу на тренуванні. Тепер на неї чекатиме тривала реабілітація.
Петренко зламала ногу під час прискорення на тренувальному занятті. Вона змушена буде впродовж місяця перебувати в гіпсі. Потім розпочнеться реабілітаційний процес.
У минулому сезоні Кубка світу Петренко стала третьою серед українок у загальному заліку біатлоністів. Вона набрала 149 очок. Найкращим виступом біатлоністки стало 12-те місце в гонці переслідування у швейцарському Ленцергайде.
Новий змагальний рік розпочнеться наприкінці листопада. Перший етап прийме фінське Контіолагті.
Сезон складатиметься з дев'яти етапів і чемпіонату світу в Ланцергейде в лютому. Фінальні гонки сезону відбудуться в норвезькому Осло 21-23 березня 2025 року. Усього відбудеться 70 перегонів (по 31 в жіночому та чоловічому біатлоні, 8 змішаних).
У квітні збірна України отримала тренерів на новий сезон Кубка світу. Надія Бєлова стала старшою тренеркою чоловічої збірної замість Юрая Санітри. Тим часом старшим тренером жіночої збірної залишився Микола Зоц.
До слова, хокейна збірна України оголосила склад на збори перд фіналом відбору до Олімпіади-2026.
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