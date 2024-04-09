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Збірна України з біатлону отримала тренерів на наступний сезон

Київ, Вівторок 09 квітня 2024 14:11
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Збірна України з біатлону отримала тренерів на наступний сезон Фото: Надія Бєлова знову працюватиме з чоловічою командою (biathlon.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Федерація біатлону України визначилася зі старшими тренерами чоловічої та жіночої команд на прийдешній сезон. Не обійшлося без кадрових змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Організація провела конференцію за підсумками сезону 2023/24. На основі результатів команд ухвалили рішення про персональний склад тренерських штабів команд на новий змагальний рік.

Надія Бєлова стала старшою тренеркою чоловічої збірної замість Юрая Санітри. Їй допомагатимуть Олексій Кравченко, Дмитро Івасенко та Олександр Артюк. Із командою B працюватиме Роман Прима.

Бєлова повернулася до роботи зі "синьо-жовтими". Вона вже тренувала команду до 2016 року, коли поступилася посадою словаку Санітрі. До 2019-го українка працювала зі збірною Польщі.

Тим часом старшим тренером жіночої збірної залишився Микола Зоц. До його штабу ввійдуть Сергій Зоц, Олег Меркушин, Олексій Петренко та Роман Лейбюк. Ця тренерська команда працюватиме з командами A і B задля кращої підготовки до Олімпіади-2026.

До слова, хокейна збірна України отримала суперників у фіналі відбору до Олімпіади-2026.

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