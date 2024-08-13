Хокейна збірна України оголосила склад на збори перед відбором на Олімпійські ігри

Тренерський штаб національної команди України з хокею на чолі з Дмитром Христичем визначився з переліком виконавців, які готуватимуться до фінального етапу кваліфікації перед Олімпіадою-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФХУ.

Виклик на тренувальні збори отримали 29 хокеїстів. Старт підготовки запланований на 16 серпня в Будапешті. Христич запросив до збірної трьох воротарів, дев'ятьох оборонців і сімнадцятьох нападників. За підсумками зборів керманич національної команди скоротить список на шість прізвищ. Наразі чемпіонат України представляють 12 хокеїстів, а решта – легіонери. Список викликаних на тренувальні збори хокейної збірної України: Воротарі: Дьяченко, Петров (обидва – "Сокіл"), Захарченко ("Шторм") Захисники: Мережко ("Пльзень"), Ратушний ("Шторм"), Сисак ("Дунайварош"), Чолач ("Гендерсон"), Пангелов-Юлдашев ("Подгале"), Гребеник ("Кеттеря"), Андрейків ("Заглембє Сосновєц"), Волков ("Слован" B), Полоницький ("Сокіл") Нападники: Пересунько ("Прешов"), Коренчук ("Заглембє Сосновєц"), Трахт ("Лукко"), Денискін ("Подгале"), Лялька ("Кременчук"), Бородай, Мазур, Захаров, Чердак, Благий (усі – "Сокіл"), Ворона ("Торунь"), Садовіков ("Берані Злін"), Фадєєв ("Брегенцервальд"), Морозов ("Морзін-Авор'я"), Гончаренко ("Перджіне"), Німенко ("Аоста"), Панченко ("Київ Кепіталз") 25 серпня "синьо-жовті" зіграють спаринг зі збірною Угорщини. Старт фінального етапу кваліфікації призначений на 29 серпня. У першому поєдинку збірна України зустрінеться з Францією, а потім протистоятиме Латвії та Словенії. На Олімпійські ігри-2026 проб'ється лише переможець квартету.