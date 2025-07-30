Зіпсували волосся або шкіру в салоні краси? Юрист пояснив, як домогтися компенсації

Що гарантує закон

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про захист прав споживачів", салон краси зобов’язаний надавати послуги належної якості, безпечні для здоров’я та життя клієнта. Якщо цього не дотримано, споживач має право на:

пропорційне зменшення вартості послуги;

безоплатне усунення недоліків (якщо це можливо);

відшкодування витрат на усунення недоліків (наприклад, лікування чи повторна процедура в іншому закладі).

Які докази потрібні

Щоб довести, що саме салон завдав шкоди, важливо зібрати максимальну кількість доказів. Це можуть бути:

фото "до" і "після" процедури, де видно результат і шкоду;

чеки, виписки або інші підтвердження оплати послуги;

листування, аудіо чи скріншоти переписки з представниками салону;

показання свідків, які були поруч або також отримували послуги в цей час;

медичні довідки, якщо мова йде про шкоду здоров’ю (наприклад, опіки, висипання, втрата волосся тощо).

"У разі шкоди здоров’ю слід обов’язково звернутися до лікаря - це допоможе зафіксувати стан і пізніше довести зв’язок між процедурою та погіршенням самопочуття", - радить Буліменко.

Як діяти, якщо послуга неякісна

Подати письмову претензію адміністрації салону з вимогою зменшити ціну, усунути недоліки або компенсувати витрати.

Якщо відповіді немає - звернутися зі скаргою до Держпродспоживслужби. Це можна зробити онлайн через офіційний сайт.

У разі серйозної шкоди або ігнорування - подавати позов до суду. У суді можна вимагати:

компенсацію витрат на лікування або повторну процедуру;

відшкодування моральної шкоди, якщо завдано шкоди здоров’ю.

Чи часто виграють такі справи

Юрист зазначає, що за наявності належно зібраних доказів шанси на успіх у таких справах досить високі. Особливо - якщо є фотофіксація, чек і підтвердження звернення до лікаря.

У низці випадків суд зобов’язує салон відшкодовувати не лише матеріальні збитки, а й моральну шкоду.