Испортили волосы или кожу в салоне красоты? Юрист объяснил, как добиться компенсации

Что гарантирует закон

В соответствии со ст. 6 Закона Украины "О защите прав потребителей", салон красоты обязан предоставлять услуги надлежащего качества, безопасные для здоровья и жизни клиента. Если это не соблюдено, потребитель имеет право на:

пропорциональное уменьшение стоимости услуги;

бесплатное устранение недостатков (если это возможно);

возмещение расходов на устранение недостатков (например, лечение или повторная процедура в другом учреждении).

Какие доказательства нужны

Чтобы доказать, что именно салон нанес ущерб, важно собрать максимальное количество доказательств. Это могут быть:

фото "до" и "после" процедуры, где видно результат и вред;

чеки, выписки или другие подтверждения оплаты услуги;

переписка, аудио или скриншоты переписки с представителями салона;

показания свидетелей, которые были рядом или также получали услуги в это время;

медицинские справки, если речь идет о вреде здоровью (например, ожоги, высыпания, потеря волос и т.д.).

"В случае вреда здоровью следует обязательно обратиться к врачу - это поможет зафиксировать состояние и позже доказать связь между процедурой и ухудшением самочувствия", - советует Булименко.

Как действовать, если услуга некачественная

Подать письменную претензию администрации салона с требованием уменьшить цену, устранить недостатки или компенсировать расходы.

Если ответа нет - обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу. Это можно сделать онлайн через официальный сайт.

В случае серьезного ущерба или игнорирования - подавать иск в суд. В суде можно требовать:

компенсацию расходов на лечение или повторную процедуру;

возмещения морального вреда, если нанесен вред здоровью.

Часто ли выигрывают такие дела

Юрист отмечает, что при наличии должным образом собранных доказательств шансы на успех в таких делах достаточно высоки. Особенно - если есть фотофиксация, чек и подтверждение обращения к врачу.

В ряде случаев суд обязывает салон возмещать не только материальный ущерб, но и моральный вред.