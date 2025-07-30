RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Изменения Образование Деньги Общество

Испортили волосы или кожу в салоне красоты? Юрист объяснил, как добиться компенсации

Как получить компенсацию за некачественные услуги в салоне красоты (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Неудачная стрижка, испорченное окрашивание или аллергия после косметической процедуры - все это не только неприятный опыт, но и потенциальное основание для компенсации. В соответствии с законодательством, потребитель имеет право требовать возмещения, если салон красоты предоставил некачественную услугу.

РБК-Украина расспросило юриста Евгения Булименко, как получить компенсацию, какие доказательства собрать и куда обращаться в случае конфликта с администрацией заведения.

Что гарантирует закон

В соответствии со ст. 6 Закона Украины "О защите прав потребителей", салон красоты обязан предоставлять услуги надлежащего качества, безопасные для здоровья и жизни клиента. Если это не соблюдено, потребитель имеет право на:

  • пропорциональное уменьшение стоимости услуги;
  • бесплатное устранение недостатков (если это возможно);
  • возмещение расходов на устранение недостатков (например, лечение или повторная процедура в другом учреждении).

Какие доказательства нужны

Чтобы доказать, что именно салон нанес ущерб, важно собрать максимальное количество доказательств. Это могут быть:

  • фото "до" и "после" процедуры, где видно результат и вред;
  • чеки, выписки или другие подтверждения оплаты услуги;
  • переписка, аудио или скриншоты переписки с представителями салона;
  • показания свидетелей, которые были рядом или также получали услуги в это время;
  • медицинские справки, если речь идет о вреде здоровью (например, ожоги, высыпания, потеря волос и т.д.).

"В случае вреда здоровью следует обязательно обратиться к врачу - это поможет зафиксировать состояние и позже доказать связь между процедурой и ухудшением самочувствия", - советует Булименко.

Как действовать, если услуга некачественная

Подать письменную претензию администрации салона с требованием уменьшить цену, устранить недостатки или компенсировать расходы.

Если ответа нет - обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу. Это можно сделать онлайн через официальный сайт.

В случае серьезного ущерба или игнорирования - подавать иск в суд. В суде можно требовать:

  • компенсацию расходов на лечение или повторную процедуру;
  • возмещения морального вреда, если нанесен вред здоровью.

Часто ли выигрывают такие дела

Юрист отмечает, что при наличии должным образом собранных доказательств шансы на успех в таких делах достаточно высоки. Особенно - если есть фотофиксация, чек и подтверждение обращения к врачу.

В ряде случаев суд обязывает салон возмещать не только материальный ущерб, но и моральный вред.

Читайте также о том, что в Броварах разгорелся скандал из-за мастера в местном элитном салоне красоты. Более 10 пострадавших женщин обратились в полицию с жалобой на некачественные услуги лазерной эпиляции. Каждая процедура стоила большую сумму денег, а мастер после жалоб не согласилась деньги возвращать.

Ранее мы писали, на что украинцы должны обратить внимание при посещении салона красоты или парикмахерской, чтобы получить действительно качественные услуги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
послугиЮридические советы