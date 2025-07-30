Зіпсували волосся або шкіру в салоні краси? Юрист пояснив, як домогтися компенсації
Невдала стрижка, зіпсоване фарбування чи алергія після косметичної процедури - все це не лише неприємний досвід, а й потенційна підстава для компенсації. Відповідно до законодавства, споживач має право вимагати відшкодування, якщо салон краси надав неякісну послугу.
РБК-Україна розпитало юриста Євгена Буліменка, як отримати компенсацію, які докази зібрати та куди звертатися у разі конфлікту з адміністрацією закладу.
Що гарантує закон
Відповідно до ст. 6 Закону України "Про захист прав споживачів", салон краси зобов’язаний надавати послуги належної якості, безпечні для здоров’я та життя клієнта. Якщо цього не дотримано, споживач має право на:
- пропорційне зменшення вартості послуги;
- безоплатне усунення недоліків (якщо це можливо);
- відшкодування витрат на усунення недоліків (наприклад, лікування чи повторна процедура в іншому закладі).
Які докази потрібні
Щоб довести, що саме салон завдав шкоди, важливо зібрати максимальну кількість доказів. Це можуть бути:
- фото "до" і "після" процедури, де видно результат і шкоду;
- чеки, виписки або інші підтвердження оплати послуги;
- листування, аудіо чи скріншоти переписки з представниками салону;
- показання свідків, які були поруч або також отримували послуги в цей час;
- медичні довідки, якщо мова йде про шкоду здоров’ю (наприклад, опіки, висипання, втрата волосся тощо).
"У разі шкоди здоров’ю слід обов’язково звернутися до лікаря - це допоможе зафіксувати стан і пізніше довести зв’язок між процедурою та погіршенням самопочуття", - радить Буліменко.
Як діяти, якщо послуга неякісна
Подати письмову претензію адміністрації салону з вимогою зменшити ціну, усунути недоліки або компенсувати витрати.
Якщо відповіді немає - звернутися зі скаргою до Держпродспоживслужби. Це можна зробити онлайн через офіційний сайт.
У разі серйозної шкоди або ігнорування - подавати позов до суду. У суді можна вимагати:
- компенсацію витрат на лікування або повторну процедуру;
- відшкодування моральної шкоди, якщо завдано шкоди здоров’ю.
Чи часто виграють такі справи
Юрист зазначає, що за наявності належно зібраних доказів шанси на успіх у таких справах досить високі. Особливо - якщо є фотофіксація, чек і підтвердження звернення до лікаря.
У низці випадків суд зобов’язує салон відшкодовувати не лише матеріальні збитки, а й моральну шкоду.
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Раніше ми писали, на що українці повинні звернути увагу під час відвідування салону краси чи перукарні, аби отримати дійсно якісні послуги.
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