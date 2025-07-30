Испортили волосы или кожу в салоне красоты? Юрист объяснил, как добиться компенсации
Неудачная стрижка, испорченное окрашивание или аллергия после косметической процедуры - все это не только неприятный опыт, но и потенциальное основание для компенсации. В соответствии с законодательством, потребитель имеет право требовать возмещения, если салон красоты предоставил некачественную услугу.
РБК-Украина расспросило юриста Евгения Булименко, как получить компенсацию, какие доказательства собрать и куда обращаться в случае конфликта с администрацией заведения.
Что гарантирует закон
В соответствии со ст. 6 Закона Украины "О защите прав потребителей", салон красоты обязан предоставлять услуги надлежащего качества, безопасные для здоровья и жизни клиента. Если это не соблюдено, потребитель имеет право на:
- пропорциональное уменьшение стоимости услуги;
- бесплатное устранение недостатков (если это возможно);
- возмещение расходов на устранение недостатков (например, лечение или повторная процедура в другом учреждении).
Какие доказательства нужны
Чтобы доказать, что именно салон нанес ущерб, важно собрать максимальное количество доказательств. Это могут быть:
- фото "до" и "после" процедуры, где видно результат и вред;
- чеки, выписки или другие подтверждения оплаты услуги;
- переписка, аудио или скриншоты переписки с представителями салона;
- показания свидетелей, которые были рядом или также получали услуги в это время;
- медицинские справки, если речь идет о вреде здоровью (например, ожоги, высыпания, потеря волос и т.д.).
"В случае вреда здоровью следует обязательно обратиться к врачу - это поможет зафиксировать состояние и позже доказать связь между процедурой и ухудшением самочувствия", - советует Булименко.
Как действовать, если услуга некачественная
Подать письменную претензию администрации салона с требованием уменьшить цену, устранить недостатки или компенсировать расходы.
Если ответа нет - обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу. Это можно сделать онлайн через официальный сайт.
В случае серьезного ущерба или игнорирования - подавать иск в суд. В суде можно требовать:
- компенсацию расходов на лечение или повторную процедуру;
- возмещения морального вреда, если нанесен вред здоровью.
Часто ли выигрывают такие дела
Юрист отмечает, что при наличии должным образом собранных доказательств шансы на успех в таких делах достаточно высоки. Особенно - если есть фотофиксация, чек и подтверждение обращения к врачу.
В ряде случаев суд обязывает салон возмещать не только материальный ущерб, но и моральный вред.
Читайте также о том, что в Броварах разгорелся скандал из-за мастера в местном элитном салоне красоты. Более 10 пострадавших женщин обратились в полицию с жалобой на некачественные услуги лазерной эпиляции. Каждая процедура стоила большую сумму денег, а мастер после жалоб не согласилась деньги возвращать.
Ранее мы писали, на что украинцы должны обратить внимание при посещении салона красоты или парикмахерской, чтобы получить действительно качественные услуги.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.