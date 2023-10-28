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Зіпсували "прогулянку". Прикордонники викрили 14 ухилянтів, показали роботу з дроном

Субота 28 жовтня 2023 12:35
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Зіпсували "прогулянку". Прикордонники викрили 14 ухилянтів, показали роботу з дроном Фото: прикордонники викрили 14 ухилянтів, показали роботу з дроном (facebookcom/usofcom)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники викрили 14 порушників кордону. В 4 випадках порушників вдалось виявити завдяки дрону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Чоловіки намагалися незаконно перетнути держрубіж неподалік населеного пункту Окни, що в Одеській області", - пише пресслужба.

Зазначається, що усі затримані зв'язувались в інтернеті з організаторами, які вказували ухилянтам маршрут руху за 2 тисячі доларів.

"Стосовно осіб складено протоколи про адмінправопорушення", - додає ДПСУ.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що правоохоронці нещодавно викрили схему переправлення військовозобов’язаних до Молдови, до якої причетна мешканка Чернівецької області.

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ДПСУ
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